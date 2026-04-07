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7年掛零等待 台中港今晨終於迎來高端郵輪「島嶼天空」抵埠

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港今晨7時迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零後，成第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客。記者黃仲裕／攝影
台中港今晨7時迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零後，成第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客。記者黃仲裕／攝影

台中港今晨7時迎來卡莉多麗（Noble Caledonia）所屬「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零停靠後，成為今年第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客，它也是台中港歷來國際郵輪噸位最小的郵輪，這次航程預計串聯高雄、澎湖、台中、基隆及花蓮港後，駛往日本石垣島

「島嶼天空」總噸數4200噸、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房皆為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1：1的船員與旅客比，提供旅客高品質服務，台中港務分公司清晨以隆重的噴水儀式迎接郵輪進港，不但致贈船長首航紀念牌，並安排迎賓活動。

總經理林德福表示，台中港不僅迎接「島嶼天空」的首次造訪，更獲船長承諾今年6月會再來台中港，使得2026台中港將迎來4艘精品級郵輪，包括「奧德賽」和「世界號」等，都是屬於精品級郵輪，這次搭載81位國際旅客，另3位國內旅客從高雄上船，進行跳島式遊程，台中港也已完成旅客服務中心的更新，包括空調、電梯等設備，準備迎接旅客。

立法院副院長江啟臣參加首航儀式表示，台中港過去7年一直沒有國際郵輪停靠，今天終於迎來一艘海上精品郵輪，雖然船體不是最大，但遊客卻是最高端的，但也象徵台中重新回到國際郵輪地圖上的重要時刻，希望未來有更多的國際郵輪能夠停靠台中港。

江啟臣並說，台中港過去商港氣息非常地濃厚，但除商港外，它現在更是非常重要的綜合港口，所以希望在國際旅客的這一部分，能夠扮演更重要的角色，從台中輻射到中部七縣市，雖然2015 年以前，台中港曾經 創紀錄一年差不多有 10 萬人次進來旅遊，未來將努力讓更多的國際旅客來到台中港。

立法委員何欣純一大早即在台中港19號碼頭迎接旅客，親切向國際旅客道聲早安，歡迎大家來到台中。台中港務分公司特別安排拖船噴水迎賓及表演，讓國際旅客一下船就感受到台中的熱情魅力。何欣純指出，台中港終於迎來自疫情後7年來第一艘郵輪靠岸，此次儀式別具意義，相信未來遊輪靠岸班次能陸續增加，結合台中海線觀光景點及台中市區遊覽路線，一定可以帶給國際旅客對中台灣美好的印象及回憶。

在地議員楊典忠指出，「我希望不只是只有一艘而已。期待是，每年都有十幾艘的這個郵輪進來，來帶動我們地方的這個觀光。讓我們這個民眾做生意的有生意可以做，不要這七、八年來一台郵輪都沒有。」

楊典忠表示，郵輪7年不來，主要是人為問題，不在於氣候問題，更不在於地形的問題，是主政者沒有積極、有沒有努力的在爭取，這才是重點；如果推給疫情及氣候，為何在林佳龍（擔任市長）的時候，為何那時候就有十幾台的郵輪進來，為什麼這七、八年來連一台郵輪都沒有？這就是市政府要檢討的地方。

台中港今晨7時迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零後，成第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客。記者黃仲裕／攝影
台中港今晨7時迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零後，成第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客。記者黃仲裕／攝影

日本 高雄 石垣島

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