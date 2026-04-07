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【重磅快評】戰犯或救火隊？民進黨讓台塑五味雜陳

聯合報／ 主筆室
被綠委點名為塑膠袋之亂的「戰犯」後，經濟部又責成台電5月起調度台塑麥寮電廠1號、3號燃煤機組，為期三個月。圖為麥電所在的台塑六輕園區。圖／聯合報系資料照片
被綠委點名為塑膠袋之亂的「戰犯」後，經濟部又責成台電5月起調度台塑麥寮電廠1號、3號燃煤機組，為期三個月。圖為麥電所在的台塑六輕園區。圖／聯合報系資料照片

中東戰事升溫，國內引發塑膠袋之亂，民進黨政府應變不及，綠委先點名台塑化是「戰犯」，涉嫌操縱市場，要求檢調追查；閣揆卓榮泰隨即視察中油，要求擴產塑膠袋，中油還加碼數量。最諷刺的是，檢調約談台塑主管之際，台電又找台塑啟動麥寮電廠機組燒煤供電，簡直把台塑視為危機處理的「提款機」。 

中東戰事衝擊台灣的油電供電及民眾生活日常。塑膠袋之亂爆發後，民進黨立委鍾佳濱先「發難」，指台塑石化涉嫌「假減產、真哄抬」，操縱塑膠粒市場價格，要求檢調調查台塑集團石化供應鏈。鍾才質詢沒多久，士林地檢署立刻指揮調查局調取產銷資料，並通知台塑化五名主管說明，效率一流。

行政院長卓榮泰在鍾佳濱點名台塑化後，也同日南下視察中油四輕開爐，肯定中油緊急調度，維持能源與民生物資供應穩定，並要求中油要增供3.4億個塑膠袋；中油拍胸脯保證達標，並稱四輕開爐後，乙烯供應量提升，預計5月供應量將從原先6萬多公噸提升至7.9萬公噸，確保原料充分供應，後來的版本更提升至9萬公噸。

行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯昨天更提出新數字，指目前石油、天然氣存量均高於法定規範，汽柴油漲幅仍由中油吸收；針對全台掀塑膠袋之亂，4月乙烯總產量可達16.9萬噸，足以供應內需，另協調中下游增產，預計可供應12.5億個塑膠袋。

卓榮泰視察中油後，問題似乎立刻迎刃而解，四輕可提前開爐，塑膠袋擴產數字滿天飛，乙烯供應量從6萬多公噸馬上增至7.9萬公噸，五月再提升到9萬公噸；到了國發會主委葉俊顯口中，塑膠袋產量從卓揆要求的3.4億增為12.5億個。但要問的是，如果中油及民進黨官員辦事效率如此驚人，台塑還有什麼能力操縱市場？

台塑不僅充當民進黨政府的「戰犯」，也被要求扮演民進黨政府的救火隊。在減煤政策下，台塑雲林麥寮機組必須轉型「煤轉氣」；但卡達的天然氣進不來，台電馬上相中麥寮電廠的燃煤機組，要求五月起恢復運轉加入供電，視中東戰事再決定是否延長。台電強調此為短期調度，國內全年用煤量不會超過去年。

雲林麥寮一號、三號機組合計發電逾100萬瓩，原與台電簽訂契約到期，兩部機組目前尚有操作許可及電業執照；但終究是燒煤發電，每部機組單月燃煤量約15至20萬公噸，運轉三個月粗估要燒掉120萬公噸的煤。

民進黨喊了多年「增氣減煤」，中火自2016至2025年累積減煤量也不只過673萬公噸，一年減煤70幾萬公噸，但台電調度麥寮電廠燃煤機組三個月，就把近兩年減的煤「補燒」回來，民進黨的能源政策還有什麼方向性？這還沒有包括可能也得多燒煤發電的興達、林口、中火、大林等電廠。

在野黨批評民進黨政府推動非核家園，讓核電廠一一除役，卻遲遲不讓高汙染的燃煤電廠退場，質疑是為了補足電力缺口而罔顧環境品質，這才讓麥寮電廠又有上場救援的機會；雖然台塑調度供電有錢可拿，但在中東這場戰事中，台塑既是戰犯也是救火隊，心中不會五味雜陳？

民進黨 中油 台電

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穩定供電！台電調度燃煤機組 5月起麥寮一號、三號機恢復運轉三個月

戰急氣缺 台電找麥寮燃煤電廠救援

塑膠袋之亂 經濟部：包材、醫材供應量沒問題

因應中東情勢 政院：油氣供應暫無虞 增產12.5億個一斤塑膠袋

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