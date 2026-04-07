快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑生醫首創全台門市回收玩具結合消費回饋 落實循環經濟產業化

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
民眾在高雄長庚門市參加二手玩具DIY活動。台塑生醫／提供
民眾在高雄長庚門市參加二手玩具DIY活動。台塑生醫／提供

台塑生醫2020年啟動二手玩具回收計畫，累計處理超過71公噸廢棄塑膠，實質減少地球負荷。台塑生醫表示，為進一步落實循環經濟理念，今年首創將全台23個門市轉化為永續據點，鼓勵消費者回收二手玩具同時換取回饋點數，讓減塑不再只是單向回收，而是共同創造資源循環與消費價值。

台塑生醫董事長王瑞瑜指出，市售玩具高達九成是複合塑膠材質，回收處理程序相當繁瑣，因此約有80%的廢棄玩具最終仍走向焚化或掩埋處置。其實世界上沒有真正的廢棄物，只有被錯置的資源，台塑生醫希望透過循環再利用，讓資源重新被看見，逐步建構更完善的循環經濟體系。

王瑞瑜表示，這份行動邁入第七年，累計回收71公噸廢棄玩具、媒合591個機關團體、分享逾40公噸物資，並號召超過2,300位志工投入，讓永續種子在社會扎根，回收玩具再製品更於2023、2024年獲得德國iF設計獎。為了進一步擴大影響力，台塑生醫今年特別將回收機制結合門市點數回饋，吸引更多消費者參與，讓公益不是一次性行動，而是轉化為可長可久的永續機制。

台塑生醫總經理劉慧啟說明，自4月2日至8月31日，民眾可至全台23個台塑生醫專櫃門市及街邊店捐贈玩具，並依重量獲得會員消費回饋點數，其點數可於線上、線下通路全額折抵使用。此一機制不僅提升會員互動與參與度，更進一步串聯消費與公益場景，帶動通路動能，實踐企業社會責任與核心業務的深度整合。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，台塑生醫推動玩具回收最為難得的是將這件事發展成全民都能參與的循環經濟，透過全台門市投入，讓二手玩具回收變得更簡單、更有感，落實環境教育也促進社會正向循環。

台塑生醫因應產業變化與永續發展需求，規劃中長期五大發展主軸，涵蓋品牌、生技、新能源、電子級化學品及循環經濟產業化，透過多元布局強化公司韌性與發展動能，持續朝向兼具產業價值與永續責任的發展方向邁進，為社會帶來更美好的生活。

王瑞瑜 台塑 廢棄物

延伸閱讀

台塑化減產利空出盡？台塑四寶股價重新動起來

TEL 台灣捐百萬善款支持環保及兒童友善醫療

中油四輕增產　經濟部：塑膠袋醫材蔬果包裝供應無虞

相關新聞

中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

中東衝突升溫，行政院宣布4月至9月電價凍漲，以穩定民生物價及避免能源震盪擴散。雖然網友感謝政府，但也有人質疑凍漲將由納稅人埋單。能源供應目前在可控範圍內，確保民生用氣用電正常。

AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

通膨惡化央行將升息？李同榮示警：房市三重衝擊、兩種結局

美伊開戰導致油價大幅飆升，央行總裁楊金龍日前立院答詢暗示，若帶動通膨升溫，可能透過升息壓制。房市趨勢專家李同榮表示，若通膨引發升息，房市將面對「油價飆、通膨高、利率升」三重衝擊，並產生「短期撐價」、「長期低迷」兩種結局。

徵才了！台灣首家KidZania進駐南港LaLaport...招募人數薪資曝光

南港LaLaport近期將引進國際最大兒童職業體驗品牌KidZania，北市就業服務處4月8日至10日的擴大徵才活動，最大亮點就是台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，將招募258名人才。

7年掛零等待 台中港今晨終於迎來高端郵輪「島嶼天空」抵埠

台中港今晨7時迎來卡莉多麗（Noble Caledonia）所屬「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，是歷經7年掛零停靠後，成為今年第1艘抵埠的的國際郵輪，載來84位旅客，它也是台中港歷來國際郵輪噸位最小的郵輪，這次航程預計串聯高雄、澎湖、台中、基隆及花蓮港後，駛往日本石垣島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。