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中工喊股東會公平、公正、公開 寶佳：若踐踏股東權益，將付出代價

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華工程股東之一暨寶佳集團旗下堡新投資7日刊登報紙頭版半版廣告，呼籲主管機關監督中工公平、公正、公開舉行股東會。圖片來源：堡新投資
中華工程股東之一暨寶佳集團旗下堡新投資7日刊登報紙頭版半版廣告，呼籲主管機關監督中工公平、公正、公開舉行股東會。圖片來源：堡新投資

中華工程（2515）訂5月21日召開股東會全面改選董事和獨立董事，中華工程股東之一暨寶佳集團旗下堡新投資7日在報紙刊登頭版半版廣告，提出復刻奧步、司法認定、學者示警和鄭重呼籲四大訴求，希望公司既宣稱會「公平、公正、公開」舉行股東會，就請說到到做；如果踐踏股東權益，漠視公司治理，終將付出代價！

堡新投資7日同步公布「翻轉中工」的網址99-2515.com及Line ID : @99-2515，邀請所有中工股東加入，一起救救中工、翻轉中工。

堡新投資第一大訴求是「復刻奧步」，不容許中工重演股東會惡例：2012年中石化股東會公司派先以「文件不齊全」為由，剔除市場派提名的呂東英與馬嘉應董事候選資格；股東會當天又搞迷魂陣排隊、妨礙股東進場，改選議程提到第一案表決，股東還未進場，改選已結束，堪稱史上最荒謬的股東會。

堡新投資舉例，以大同2017年、2020年股東會來說，董事會2017年藉審查名義，違法將市場派提名的董事和獨董候選人全數剔除，法院判決改選自始無效。公司派2020年自行認定市場派是中資、違反企業併購法，剝奪投票權，遭主管機關打入全額交割股、告發並提起解任訴訟。

堡新投資第二大訴求是「司法認定」，拒絕共犯結構續掌公司。堡新投資指出，台北地方法院認定沈慶京為爭取京華城容積率，牟取威京集團京華城公司之私利，從中華工程公司以捐款名義行賄，有哪些董事與高階主管知情默許沈慶京濫用資金，股東絕不容許任何蠹蟲繼續吃裡扒外，依法訴究共犯法律責任。

第三大訴求是「學者示警」，公司治理勿踩法律紅線。堡新投資表示，王志誠教授強調行使董事提名權是展現股東行動主義，若董事會違法剔除候選人名單，提名股東得向法院聲請將名單列入，或撤銷選舉結果、選舉無效；若造成公司損失，決策者涉犯特別背信等罪。財經法律權威教授指出，董事守法義務是公司治理最基本的底線，一旦逾越須負法律責任。

堡新投資第四大訴求，鄭重呼籲監理機關不能被當擺設。堡新投資強調，沈慶京一審遭判刑10年，外界高度關注中工今年股東常會全面改選董事及獨董，是否再次出現「違法剔除董事與獨董候選人？阻撓股東報到與出席？剝奪股東投票權？甚至簽署損害公司利益的交易？」

堡新投資嚴正呼籲金管會、證期局、經濟部、經濟部商發署、證交所、集保中心及投保中心，用更嚴厲、積極的監理作為，監督中工合法合規辦理股東會。

金管會 股東會 中工

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