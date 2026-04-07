捷運跨站買房省很大、最高每坪差逾40萬 價差最大是這兩站

永慶房產集團根據2025年實價登錄資料，統計北捷各站點周邊800公尺內的住宅交易，統計出每坪成交均價差距最大的前五名相鄰站點。其中，中和新蘆線的古亭站與頂溪站每坪價差高達41.7萬元最高。

頂溪站與古亭站雖然僅一站之隔，捷運通勤時間不到5分鐘，但房價表現卻截然不同。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，古亭站位於台北市中正區與大安區交界，是中和新蘆線與松山新店線的交會樞紐，擁有北市黃金門牌與雙捷運優勢，加上周邊有「錦繡金華」、「中正香榭」等高單價指標住宅支撐，帶動整體房價，2025年區域每坪成交均價已達102.0萬元，穩站百萬大關。

相比之下，頂溪站雖同樣具備成熟的生活機能，但因位處新北市永和區，在缺乏北市門牌效應的影響下，整體單價自然相對北市較低，加上區域內建物密度高、老舊住宅比例較大，使得房價更顯親民，每坪成交均價落在60.3萬元。

陳金萍指出，根據實價登錄最近一年的資料顯示，雙北市一般成屋住宅平均約為30坪，若以每坪單價41.7萬元的價差換算，兩地的購屋總價恐相差逾千萬元，差距十分驚人。

此外，古亭站與前一站的中正紀念堂站，兩者每坪成交均價價差達22.9萬元，價差幅度位居第二。

陳金萍表示，中正紀念堂站現為淡水信義線與松山新店線交會，未來萬大線通車後更將躍升為「三捷交會站」，加上周邊多為政府機關、景點及高單價豪宅聚落，住宅供給極其稀缺，使得每坪成交均價進一步衝上124.9萬元，與古亭站拉出另一波價格差距。

進一步觀察價差排名前五名的其餘站點，可以發現「雙線轉乘」的優勢也是推升房價的關鍵。

陳金萍分析，包含每坪成交均價 價差19.5萬元的板南線忠孝新生站與善導寺站、價差18.9萬元的文湖線南京復興站與中山國中站，以及價差17.7萬元的大安站與科技大樓站，擁有雙捷交會的捷運站點與相鄰站點的房價均有較大差距。這些轉乘樞紐不僅在交通更有優勢，也匯聚了強大的商業機能、帶動生活機能便利性，進一步幫助抬升了站點周邊價格。

陳金萍指出，雖然市中心房價仍具一定門檻，但相較於緊鄰的百萬站點，每坪省下近20萬元的價差，不僅能有效舒緩房貸壓力，也讓購屋族在室內空間規劃與生活預算上保有更多餘裕，是較具性價比的務實選擇。