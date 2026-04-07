清明連假百貨買氣旺 微風業績增9%、遠百全台成長7%

清明連假遇上兒童節，加上全台多地降雨，帶動百貨商場成為親子與家庭客群避雨、聚餐與採買的主要去處。從今年連假表現來看，百貨買氣明顯回溫，精品、珠寶、親子商品與餐飲成為四大主力，其中微風、遠東百貨（2903）皆繳出成長成績，顯示在節慶檔期與會員經營雙重帶動下，百貨通路仍具穩定集客與消費力。

微風集團表示，今年清明連假整體業績較去年成長約9%，主要動能來自VIP與主顧客消費，搭配女神節酬賓回饋活動，有效推升高單價商品買氣。雖然連假期間部分人流受到外出旅遊分流影響，但在精準邀約與高黏著度客群支撐下，整體銷售仍維持穩健成長。

從商品結構來看，微風此次仍以珠寶與精品表現最為亮眼，一線精品品牌業績普遍有逾30%的成長，成為本波連假最重要的業績支柱。微風松高則在活動帶動下，零售表現相對突出，來客與消費力同步提升，年增皆超過20%，顯示都會型商場在節慶期間仍具吸客能力。

除了高單價商品外，餐飲也是百貨連假期間的重要支撐。微風指出，在人氣主題餐廳與促銷活動雙軌帶動下，連假期間整體餐飲業績年增17%，其中頂級吃到飽與特色高端餐飲需求最為強勁，熱門餐廳滿座率達九成，反映家庭聚餐與節日聚會需求仍相當旺盛。

遠百觀察到，清明連假適逢兒童節，加上連日降雨影響，室內百貨與商場成為親子客群首選去處，帶動全台各店來客與業績同步升溫。遠百統計，4月3日至6日連假期間全台整體業績成長7%，其中以板橋大遠百表現最為突出，個別店成長達18%，從親子商品到主題活動均有不錯表現。

遠百指出，今年連假買氣除了來自商品銷售，也高度仰賴活動導流。以台中（2812）大遠百為例，兒童節期間推出「TOMICA小車福箱」，因反應熱烈於4月3日限量追加開賣，吸引排隊人潮，部分熱門商品短時間內即完售；搭配10樓「多美火車節」展區同步帶動人流與買氣，成為連假期間最具話題的親子活動之一。

會員經營也是今年百貨檔期的重要亮點。遠百桃園推出第18屆兒童卡，由於辦卡禮在社群平台引發熱議，不少民眾坦言是因Threads討論而前往申辦，開辦首日即使天候不佳，現場仍出現排隊人潮，且全台超過半數分公司於首日就達申辦上限，展現會員活動對於導客與消費轉換的實質效果。

此外，板橋大遠百舉辦「小小消防營」、高雄大遠百推出「小小珠寶設計師」與「小小服務員體驗營」，台南大遠百則結合繪本展覽、體驗活動與親子遊戲區，遠百板橋中山也因室內樂園改裝新主題吸引不少家庭客上門。