桃園綠線北段通車倒數 這站均價一坪18萬

桃園捷運綠線北段通車在即，台灣房屋趨勢中心根據實價登錄，統計近五年綠線北段七個捷運站點方圓1公里內成交之電梯大樓物件，統計顯示2025年身價最高的是G12蘆興埤站，單價35.8萬，其次為G11藝文特區，34.8萬，最親民的站點則為G15水尾，單價18.8萬，為沿線房價最親民的捷運站點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，捷運利多通常於通車當年漲幅最明顯，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區，隨著機能逐漸到位，最終末端站也會被帶動。

近年房市因限貸令導致交易較冷，2024至今價格漲幅也出現收斂，且目前市場主力為首購青年，偏好房價親民區，在比價效應下，高價區價格處於盤整狀態，低基期站點因陸續有新案釋出，仍能維持補漲動能。

房價一字頭的G15水尾站，位於大園航空城發展軸線上，相較藝文特區等成熟生活圈，水尾站現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，目前中古電梯大樓的供給也不多。

不過，該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求；加上目前房價基期相對低，具備長線補漲與佈局空間，適合看好產業前景的消費者提前布局。

桃捷綠線率先通車的七站當中，電梯大樓單價漲幅最大的是G14蘆竹中正北站，從2021年的平均單價16.3萬，到2025年漲至25.1萬，等於五年之間漲了53.8%，堪稱漲勢最旺的站點。

台灣房屋南平直營店店長饒文華表示，桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站，房價比鄰近的桃園藝文特區、南崁生活圈平實，加上站區有大規模土地開發與TOD規劃，並導入水岸公園與產業設施，區段正從以往的農業用地，逐步轉型為新興住宅聚落。

捷運綠線北段通車後，預期也將改善區域交通條件，拉近與藝文特區生活圈的距離，提升通勤便利性與房市能見度。

G11~13的藝文特區、蘆興埤、南竹中正北等三站，電梯大樓均價穩居三字頭，五年間的平均漲幅也有25~32%之間。

台灣房屋藝文形象館館長林妤彤分析，長期作為桃園房市領頭羊的G11藝文特區，以及G12蘆興埤站、G13南竹中正北，都屬於藝文生活圈範圍，房價為綠線北段價格之首，也有較多的高總價大坪數物件。

在近年的房市修正期， G11與G12的單價一度出現微幅修正，但蛋黃區地段的保值性依然顯著，且藝文特區商圈各項機能成熟，對高資產客群具有強大的吸引力。

更重要的是，綠線通車補足了藝文特區最後一塊軌道交通拼圖，京站百貨也預計於2029年開幕，因此區段中長期發展前景平穩，漲幅也領跑各站。

林妤彤提醒，選擇綠線北段物件時，應避免盲目追高，自住客應優先關注生活機能成熟度，如G11、G12等已有既定商圈支撐的站點；置產族則應考量未來發展性，如G13、G14具備都市計畫拓展的區段徵收題材，是大型開發案插旗的潛力區域。

桃園捷運綠線北段站點房價變化。 資料來源／台灣房屋