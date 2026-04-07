快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園綠線北段通車倒數 這站均價一坪18萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中正藝文特區機能成熟，綠線通車後更添交通利多。圖／台灣房屋南平直營店提供
中正藝文特區機能成熟，綠線通車後更添交通利多。圖／台灣房屋南平直營店提供

桃園捷運綠線北段通車在即，台灣房屋趨勢中心根據實價登錄，統計近五年綠線北段七個捷運站點方圓1公里內成交之電梯大樓物件，統計顯示2025年身價最高的是G12蘆興埤站，單價35.8萬，其次為G11藝文特區，34.8萬，最親民的站點則為G15水尾，單價18.8萬，為沿線房價最親民的捷運站點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，捷運利多通常於通車當年漲幅最明顯，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區，隨著機能逐漸到位，最終末端站也會被帶動。

近年房市因限貸令導致交易較冷，2024至今價格漲幅也出現收斂，且目前市場主力為首購青年，偏好房價親民區，在比價效應下，高價區價格處於盤整狀態，低基期站點因陸續有新案釋出，仍能維持補漲動能。

房價一字頭的G15水尾站，位於大園航空城發展軸線上，相較藝文特區等成熟生活圈，水尾站現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，目前中古電梯大樓的供給也不多。

不過，該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求；加上目前房價基期相對低，具備長線補漲與佈局空間，適合看好產業前景的消費者提前布局。

桃捷綠線率先通車的七站當中，電梯大樓單價漲幅最大的是G14蘆竹中正北站，從2021年的平均單價16.3萬，到2025年漲至25.1萬，等於五年之間漲了53.8%，堪稱漲勢最旺的站點。

台灣房屋南平直營店店長饒文華表示，桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站，房價比鄰近的桃園藝文特區、南崁生活圈平實，加上站區有大規模土地開發與TOD規劃，並導入水岸公園與產業設施，區段正從以往的農業用地，逐步轉型為新興住宅聚落。

捷運綠線北段通車後，預期也將改善區域交通條件，拉近與藝文特區生活圈的距離，提升通勤便利性與房市能見度。

G11~13的藝文特區、蘆興埤、南竹中正北等三站，電梯大樓均價穩居三字頭，五年間的平均漲幅也有25~32%之間。

台灣房屋藝文形象館館長林妤彤分析，長期作為桃園房市領頭羊的G11藝文特區，以及G12蘆興埤站、G13南竹中正北，都屬於藝文生活圈範圍，房價為綠線北段價格之首，也有較多的高總價大坪數物件。

在近年的房市修正期， G11與G12的單價一度出現微幅修正，但蛋黃區地段的保值性依然顯著，且藝文特區商圈各項機能成熟，對高資產客群具有強大的吸引力。

更重要的是，綠線通車補足了藝文特區最後一塊軌道交通拼圖，京站百貨也預計於2029年開幕，因此區段中長期發展前景平穩，漲幅也領跑各站。

林妤彤提醒，選擇綠線北段物件時，應避免盲目追高，自住客應優先關注生活機能成熟度，如G11、G12等已有既定商圈支撐的站點；置產族則應考量未來發展性，如G13、G14具備都市計畫拓展的區段徵收題材，是大型開發案插旗的潛力區域。

桃園捷運綠線北段站點房價變化。 資料來源／台灣房屋
桃園捷運綠線北段站點房價變化。 資料來源／台灣房屋

桃園捷運綠線G12站。 圖／台灣房屋提供
桃園捷運綠線G12站。 圖／台灣房屋提供

房價 捷運 桃園

延伸閱讀

桃園捷運綠線延伸中壢招標不順 土建標66.87億乏人問津

相關新聞

中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

中東衝突升溫，行政院宣布4月至9月電價凍漲，以穩定民生物價及避免能源震盪擴散。雖然網友感謝政府，但也有人質疑凍漲將由納稅人埋單。能源供應目前在可控範圍內，確保民生用氣用電正常。

AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

通膨惡化央行將升息？李同榮示警：房市三重衝擊、兩種結局

美伊開戰導致油價大幅飆升，央行總裁楊金龍日前立院答詢暗示，若帶動通膨升溫，可能透過升息壓制。房市趨勢專家李同榮表示，若通膨引發升息，房市將面對「油價飆、通膨高、利率升」三重衝擊，並產生「短期撐價」、「長期低迷」兩種結局。

徵才了！台灣首家KidZania進駐南港LaLaport...招募人數薪資曝光

南港LaLaport近期將引進國際最大兒童職業體驗品牌KidZania，北市就業服務處4月8日至10日的擴大徵才活動，最大亮點就是台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，將招募258名人才。

北捷這相連三站價差驚人 單價溜滑梯從124萬降至60萬

永慶房產集團根據2025年實價登錄資料，統計台北捷運各站「跨站價差」，其中，中和新蘆線的古亭站與頂溪站單坪價差41.7萬元最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。