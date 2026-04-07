台塑生醫首創全台門市回收玩具結合消費回饋 落實循環經濟產業化

台塑生醫７日表示，自2020年啟動二手玩具回收計畫，累計處理超過71公噸廢棄塑膠，實質減少地球負荷。為進一步落實循環經濟理念，台塑生醫今年首創將全台23個門市轉化為永續據點，鼓勵消費者回收二手玩具同時換取回饋點數，讓減塑不再只是單向回收，而是共同創造資源循環與消費價值。台塑生醫期許以核心業務帶動循環公益，創造企業、社會與環境共生的永續典範。

台塑生醫董事長王瑞瑜指出，市售玩具高達九成是複合塑膠材質，回收處理程序相當繁瑣，因此約有80%的廢棄玩具最終仍走向焚化或掩埋處置。其實世界上沒有真正的廢棄物，只有被錯置的資源，台塑生醫希望透過循環再利用，讓資源重新被看見，逐步建構更完善的循環經濟體系。

王瑞瑜表示，這份行動邁入第七年，累計回收71公噸廢棄玩具、媒合591個機關團體、分享逾40公噸物資，並號召超過2,300位志工投入，讓永續種子在社會扎根，回收玩具再製品更於2023、2024年獲得德國iF設計獎。為了進一步擴大影響力，台塑生醫今年特別將回收機制結合門市點數回饋，吸引更多消費者參與，讓公益不是一次性行動，而是轉化為可長可久的永續機制。

台塑生醫總經理劉慧啓說明，自4月2日至8月31日，民眾可至全台23個台塑生醫專櫃門市及街邊店捐贈玩具，並依重量獲得會員消費回饋點數，其點數可於線上、線下通路全額折抵使用。此一機制不僅提升會員互動與參與度，更進一步串聯消費與公益場景，帶動通路動能，實踐企業社會責任與核心業務的深度整合。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，台塑生醫推動玩具回收最為難得的是將這件事發展成全民都能參與的循環經濟，透過全台門市投入，讓二手玩具回收變得更簡單、更有感，落實環境教育也促進社會正向循環。

台塑生醫因應產業變化與永續發展需求，規劃中長期五大發展主軸，涵蓋品牌、生技、新能源、電子級化學品及循環經濟產業化，透過多元布局強化公司韌性與發展動能，持續朝向兼具產業價值與永續責任的發展方向邁進，為社會帶來更美好的生活。