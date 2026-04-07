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買特斯拉抽 Tesla 股票

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Tesla Museum展出台灣唯一全解構的 Model Y，可以一窺 Tesla 的高剛性車輛結構、電動車傳動零件與電池底盤安全性。（台灣特斯拉／提供）
Tesla Museum展出台灣唯一全解構的 Model Y，可以一窺 Tesla 的高剛性車輛結構、電動車傳動零件與電池底盤安全性。（台灣特斯拉／提供）

Tesla Museum 於「Tesla 台北南港服務體驗中心」開幕，台灣特斯拉並宣布推出 Tesla 在台 10 周年慶祝活動，本季度新車主有機會抽中 10 股 Tesla 股票。

Tesla Museum 7日於台北南港服務體驗中心開幕，展出台灣唯一全解構的 Model Y，供觀展民眾親臨深度檢視 Tesla 的車輛安全性與未來科技，現場亦同步展出 Tesla 最新第二代 Optimus 機器人、全系列充電與家用能源產品、未來生態系藍圖。

Tesla 在台將屆滿 10 周年，今日 Tesla 台灣宣布推出限時活動，凡於本季度完成新車交付並登記即可參與抽獎，有機會獲得 10 股 Tesla 股票。

Tesla Museum展示與 Tesla 車輛共享純視覺和 AI 技術的第二代 Optimus 人形機器人、第四代 V4 超級充電座，以及 Tesla Energy 在台全系列家用儲能產品；現場也可看到 Tesla 在全球持續免費推播的 OTA 遠端下載車輛功能更新年表、FSD 全自動輔助駕駛系統沿革，及 Tesla 涵蓋產能、儲能、充電、運輸的全產品生態系藍圖。

「Tesla 台北南港服務體驗中心」為目前北台灣最大之 Tesla 展示與維修據點，除提供最新車款展示與試駕體驗、原廠認證中古車與換購諮詢服務外，服務中心更配備高達 23 個維修工位，以全台最高的維修量能為車主提供高效且專業的原廠專業服務。

Tesla Museum 提供更具深度的教育內容和獨特的觀展體驗，由 Tesla 產品專家進行專人導覽解說，觀展民眾可以深入了解 Tesla 的未來智能科技與安全性，全館開放免費參觀，並歡迎企業團體、教育單位預約導覽。

Tesla 台灣針對 10 周年大慶宣布推出限時活動【十年一載｜Tesla 從不設限】，最大獎有機會獲得 10 股 Tesla 股票：

『抽獎一、追蹤享好禮』，共 3 名：

追蹤 Tesla Taiwan 官方 Facebook 粉絲專頁、Instagram 與 LINE 帳號，並至活動頁登記，將抽出 3 名得獎者，每位可獲得新臺幣 $5,000 元之 Tesla 線上商店商品。

『抽獎二、好事成雙再加碼，Tesla 股票帶回家』，共 1 名：

凡於 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間完成新車交付，並至活動頁登記，將抽出 1 名得獎者可獲得 10 股 Tesla 股票。

Tesla 車主

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