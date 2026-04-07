AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

其中，台灣美光記憶體以528.4億元向力晶積成電子製造購入銅鑼科學園區廠房，為本季最大宗交易，也刷新台灣商用不動產單筆交易金額紀錄。

戴德梁行表示，AI產業進入資本密集擴張期，在擴產時程大幅壓縮下，「即戰力資產」成為市場主流。企業由買地開發，轉向直接取得可投產廠房，具備無塵室等高規格條件者更呈現「釋出即成交」的稀缺行情。

統計顯示，自2023年AI產業蓬勃發展以來，相關企業累計投入購置廠房已逾1,500億元，占整體商用不動產交易比重約 28%；相較之下，傳統投資型買盤動能明顯退居次位，市場結構由資金配置轉向產業驅動。

產業活絡也讓土地市場㇐面倒向工業土地。2026 年第1季土地交易量為475億元，其中工業土地即佔了233億元，比例高達49%。

戴德梁行分析，從2024年9月央行實施第七波信用管制以來，住宅及商業類土地交易量持續低迷至今，產業及壽險則躍居土地市場主角地位。

其中，輝達以122億與台北市政府順利簽訂北士科T17、T18地上權契約，為本季最大宗土地交易，凱基人壽以101億標下陸保廠C基地地上權居次。

戴德梁行資本市場部表示，市況顯示，對AI產業來說，真正的瓶頸不在資金，而在產能，而產能的起點，就是土地與廠房，誰先把不動產準備好，誰就先贏。而從遠雄建設在南港及新莊購入工業土地的手筆也名列本季十大土地交易，不難看出建商對於AI關連產業持續購置廠辦的信心。