老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

北市府表示，2018年公告發布實施全市共85處更新地區、655公頃，期間推動社會住宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設；市府2023年再次啟動全市通盤檢討修訂畫定更新地區，經3次市都委會審議及2次專案小組討論，並於都委會審議期間辦理現地勘查。

北市府說，歷經多次審議討論及聽取民眾意見，市府與都委會委員說明研議，去年12月18日經市都委會會議審決，補辦公開展覽30日及說明會後，採分階段（第一階段）公告發布實施。

北市府指出，今年2月11日至3月12日補辦公開展覽並廣納市民意見，4月2日公告發布實施、7日起生效「修訂台北市全市畫定更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」。除公告第一階段主動畫定的範圍，將續針對公民或團體意見綜整評估後，於第二階段提請市都委會逐案討論畫定可行性。

更新處表示，此次修訂畫定更新地區，依「都市更新條例」第6條所列優先畫定情形訂定畫定原則，以城市環境、建築物情況等綜合評估，藉宏觀的區域更新構想提升到整體都市發展角度，作為民間推動都市更新事業計畫的指導，以符合北市未來發展需求。