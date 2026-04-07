快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府主動畫定更新地區達93處、1214.26公頃， 邁向全市再生願景。圖／北市更新處提供
北市府主動畫定更新地區達93處、1214.26公頃， 邁向全市再生願景。圖／北市更新處提供

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

北市府表示，2018年公告發布實施全市共85處更新地區、655公頃，期間推動社會住宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設；市府2023年再次啟動全市通盤檢討修訂畫定更新地區，經3次市都委會審議及2次專案小組討論，並於都委會審議期間辦理現地勘查。  

北市府說，歷經多次審議討論及聽取民眾意見，市府與都委會委員說明研議，去年12月18日經市都委會會議審決，補辦公開展覽30日及說明會後，採分階段（第一階段）公告發布實施。

北市府指出，今年2月11日至3月12日補辦公開展覽並廣納市民意見，4月2日公告發布實施、7日起生效「修訂台北市全市畫定更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」。除公告第一階段主動畫定的範圍，將續針對公民或團體意見綜整評估後，於第二階段提請市都委會逐案討論畫定可行性。

更新處表示，此次修訂畫定更新地區，依「都市更新條例」第6條所列優先畫定情形訂定畫定原則，以城市環境、建築物情況等綜合評估，藉宏觀的區域更新構想提升到整體都市發展角度，作為民間推動都市更新事業計畫的指導，以符合北市未來發展需求。

都更 北市 北市府

延伸閱讀

輝達落腳北士科…芝山站周邊居民憂「首當其衝」交通轉乘壓力

竹市派出所「高齡化」 爭經費整建

土方無處去 北市呼籲中央 不要把責任推給地方

大突破 竹科三期修正後送大會審議

相關新聞

中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

中東衝突升溫，行政院宣布4月至9月電價凍漲，以穩定民生物價及避免能源震盪擴散。雖然網友感謝政府，但也有人質疑凍漲將由納稅人埋單。能源供應目前在可控範圍內，確保民生用氣用電正常。

AI產業搶地已砸1,500億！商仲曝思維：誰先把準備好、誰就先贏

戴德梁行7日發布 2026 年第1季商用不動產市場統計。在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1,000 億元，創下歷史新高紀錄。

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

北市邁入大都更時代，市府以「都更八箭」及「修訂台北市全市畫定更新地區」等方式，協助全市老舊窳陋更新重建。北市更新處今指出，已畫定93處更新地區、1214.26公頃，較2018年擴增559.26公頃，老舊社區都更同意比例門檻降為75%更新再跨嶄新一步。

通膨惡化央行將升息？李同榮示警：房市三重衝擊、兩種結局

美伊開戰導致油價大幅飆升，央行總裁楊金龍日前立院答詢暗示，若帶動通膨升溫，可能透過升息壓制。房市趨勢專家李同榮表示，若通膨引發升息，房市將面對「油價飆、通膨高、利率升」三重衝擊，並產生「短期撐價」、「長期低迷」兩種結局。

徵才了！台灣首家KidZania進駐南港LaLaport...招募人數薪資曝光

南港LaLaport近期將引進國際最大兒童職業體驗品牌KidZania，北市就業服務處4月8日至10日的擴大徵才活動，最大亮點就是台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，將招募258名人才。

北捷這相連三站價差驚人 單價溜滑梯從124萬降至60萬

永慶房產集團根據2025年實價登錄資料，統計台北捷運各站「跨站價差」，其中，中和新蘆線的古亭站與頂溪站單坪價差41.7萬元最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。