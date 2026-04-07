TEL 台灣捐百萬善款支持環保及兒童友善醫療

知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）不僅是全球半導體及AI發展關鍵推手，投入公益亦不遺餘力。此次TEL台灣捐贈公益金共兩百萬元新台幣，支持「RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會」（簡稱RE-THINK）與「社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會」（簡稱紅鼻子醫生），為環境教育及兒童友善醫療的推廣挹注動能。多年來TEL台灣投入公益已累積逾千萬元，持續將關懷化為具體行動，陪伴社會穩定前行。

RE-THINK長期致力於推廣環境教育，利用社群號召力提升大眾對資源分類再利用的認知及海洋廢棄物的關注，並深入校園提供多元有趣的互動課程，翻轉傳統教育，啟發學子關注環境議題。RE-THINK表示，公益金將運用於持續推廣校園環境教育課程、環島淨灘、新竹馬拉松回收志工等計劃，期望帶動更多民眾實際參與環境永續行動。

紅鼻子醫生則透過受過專業培訓的小丑醫生，走入全台醫療院所，以幽默與遊戲為媒介，為孩子帶來笑聲與勇氣，緩解他們面對治療的恐懼與壓力，並在生命的重要時刻留下溫暖而珍貴的回憶。此次公益捐款，紅鼻子醫生運用在固定巡演以及兒童節期間的特別活動，期待為孩子們注入無限療癒能量，並提升社會大眾對兒童友善醫療的重視。

TEL台灣表示，期望透過公益金的投入，讓企業的力量不只存在於產業中，也能流動在社會的每個角落，回應多元且真實的需求。除了捐贈行動外，也舉辦義賣及志工活動，邀請同仁成為公益推手，將善意在每一次參與中被看見、被延續。未來TEL台灣將持續串聯企業及社會資源，與公益夥伴並肩同行，讓每一份愛心都能走得更遠，為社會注入更多長久且溫柔的正向力量。