中裕抗愛滋病合併藥 TMB-365/380 臨床 2b 收案突破八成 進展順利

中裕新藥（4147）7日宣布，核心產品長效型HIV雙抗體組合療法TMB-365/380的臨床2b試驗進展順利，目前收案進度已正式突破八成，並有望較原定時程提前完成收案目標，展現強勁的研發動能與臨床推動效率。

中裕TMB-365/380 臨床 2b 試驗自啟動以來表現優異，受惠於受試者的高意願度與醫療體系的支持，收案進度目前已超過八成。隨著臨床收案進入最後衝刺階段，公司對於試驗結果抱持高度樂觀態度。此一進展將大幅加速中裕與國際大型藥廠洽談後續全球授權事宜的節奏，力求翻轉現有的每日口服藥市場，為長效治療領域注入強心針。

在市場策略方面，中裕新藥正積極推動產品定位轉型。相較於已上市產品Trogarzo主要用於多重抗藥性患者之「末線治療」，新一代TMB-365/380則鎖定更廣大的市場機會，朝「第一線長效維持療法」發展。根據市場評估，TMB-365/380具備改變治療典範之潛力，未來年銷售峰值可望上看30億至40億美元。

隨著臨床2b試驗收案即將完成，公司對未來在長效 HIV 市場的佔有率及國際授權合作前景均持高度正向看法。公司將持續深化創新抗體藥物研發，並透過臨床數據與策略合作雙軌並進，積極搶占全球長效HIV治療市場，為患者提供更便利且具療效的治療選擇，同時創造公司長期成長動能。