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中東衝突升溫政院拍板4到9月電價凍漲！PTT網戰翻：最後還不是全民買單

聯合新聞網／ 綜合報導
因應中東衝突政院宣布4至9月油電氣全面凍漲以穩定民心。圖／聯合報系資料照片
因應中東衝突政院宣布4至9月油電氣全面凍漲以穩定民心。圖／聯合報系資料照片

中東衝突持續升溫，行政院6日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，對外宣布4月至9月電價不調整，本週汽柴油價格不調整，4月桶裝瓦斯與民生用天然氣也不漲，主軸就是先穩住民生物價，避免能源震盪直接往終端市場擴散。行政院同時強調，目前國內供氣供電無虞，能源供應仍在可控範圍內。

政院說明，4到6月供氣船班中，約有31%受到中東戰事影響，但會把天然氣安全存量維持在11天以上；石油部分則透過調整來源因應，46%船班改道，另有54%增購澳洲及其他地區現貨補足缺口，目前石油安全存量在140天以上。

這則消息傳到PTT股板後，不少網友第一時間不是討論能源調度，而是直接進入「感謝模式」。像是有人說「謝謝台電」、「開冷氣的時候要說謝謝台電」、「有政府好安心」、「感謝政府」，還有人順勢把盤勢一起腦補進來，認為民生價格先被壓住，至少短線市場情緒會比較穩。

但另一派網友顯然沒那麼買單，質疑這種「先凍再說」最後仍是全民埋單。留言裡可以看到不少直白反應，像是「全都從你稅金補」、「明年初一次漲足 機率很大」、「中油台電先吸收，到時再用稅金加倍奉還」、「全民買單」、「羊毛出在羊身上」、「撥補凍漲的本質就是吃大鍋飯，看似為民著想實則一點也不公平」。也有人把矛頭指向高耗能大戶，認為若價格凍住卻仍由國營事業吸收，最後形同讓一般納稅人一起分攤成本。

中東 電價 汽柴油價格 行政院 澳洲

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