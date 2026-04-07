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徵才了！台灣首家KidZania進駐南港LaLaport...招募人數薪資曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南港LaLaport。記者林澔一／攝影
南港LaLaport。記者林澔一／攝影

南港LaLaport近期將引進國際最大兒童職業體驗品牌KidZania，北市就業服務處4月8日至10日的擴大徵才活動，最大亮點就是台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，將招募258名人才。

北市就服處表示，這次配合KidZania即將開幕，其營運公司孩享趣股份有限公司招募258名人才，橫跨營運、資訊、財務與人資等領域。其中第一線營運夥伴將成為打造沉浸式親子體驗的關鍵角色，薪資最高上看55K，兼職時薪達220元，並提供完善獎金與升遷制度。

另外，這一波徵才活動，深耕大台北中古車市場的棋勝汽車，積極布局數位轉型，釋出社群行銷、設計與影音企劃等職缺，月薪35K起，邀請創意與專業兼具的人才加入。

北市就服處表示，4月8日至10日的徵才活動，邀集16家企業聯手釋出772個工作機會，涵蓋餐飲旅宿、零售、物流運輸、公共自行車、娛樂及照顧服務等多元產業，提供求職、轉職與兼職民眾絕佳媒合平台。

不僅職缺數量充足，更結合新興產業與民生服務，期望協助民眾快速就業，打造穩定且多元的職涯發展機會。歡迎有求職、轉職需求的市民朋友把握機會，親臨各就業服務站。

求職 台北 北市

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