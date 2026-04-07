台泥的三元台南廠進擊高階電池

話說，梁惠王見庖丁解牛，手起刀落，既快又好，連聲誇獎。庖丁答道：「我能這樣，是因熟悉牛的結構。哪兒是關節？哪裡有經絡？從何處下刀？需多大的力？全都心中有數。因此，這刀雖已解剖幾千頭牛，還同新刀一樣鋒利。不過若碰到複雜結構，我還是兢兢業業，不敢怠慢，聚精會神，小心翼翼的。」梁惠王說：「好呀！我從庖丁處，學到養生之理。」──《莊子‧養生主》

2026-04-06 23:58