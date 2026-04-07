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台泥的三元台南廠進擊高階電池
台泥（1101）自去年高雄三元能源電池廠歷經火災衝擊後，正加速推動營運結構調整與產品升級，該公司已在台南廠新建高階電池試產線，產品線全面升級，聚焦高階客戶。
根據最新法人報告，台泥的三元能源電池事業於2025年底前已逐漸放棄低階產品與客戶，已於台南廠區新建一條Pilot試產線，專門用於更高階產品開發，並加強紅外線偵測等安防措施；至於高雄廠確切的復工時程將待政府火災調查報告發布後，依據規範向主管機關申請復工。
據了解，台泥台南廠目前正專注生產如美國電動垂直起降飛行器（eVTOL）等具備FAA認證的獨家高階客戶，非主流產品則已於去年第4季起轉交馬來西亞OEM廠代工。
法人分析，台泥目前的能源事業正逐步由台灣轉向海外，除了台灣的電池事業朝「少量、質精」的市場定位邁進，儲能事業也因台灣政策環境轉趨不利，已將重心轉移至歐洲，不走大型電廠規模，改在商場附近設儲能、充電站，以工商分散式儲能結合Atlante充電站的「充儲一體」模式。
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