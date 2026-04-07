台泥攻歐洲四大利基撐腰 2026年營運回升動能可期

台泥（1101）歷經2025年一次性損失衝擊後，2026年營運重心明顯轉向歐洲，法人看好在基礎建設、低碳水泥、戰後重建及能源布局等四大利基帶動下，歐洲將成為台泥最關鍵的成長引擎。

台泥在近期法說會中指出，歷經八年轉型，公司已走出台灣與中國大陸水泥市場為主的舊架構，2025年進入轉型陣痛尾聲，並開始邁向成果收割期。

從營收結構來看，歐洲水泥事業占比已達32.5%，高於中國大陸的24%與台灣的18.5%；若再加計以歐洲市場為主的儲能事業12%，歐洲整體營收占比已達44.5%，顯示歐洲已成台泥最重要市場。

法人分析，歐洲水泥市場受惠住宅老舊帶動都更需求，加上總額約1,000億歐元基建基金持續挹注，整體需求可望維持穩健成長。台泥在葡萄牙水泥市占率約52%至53%，當地市場秩序穩定，有助售價及毛利表現，毛利率可望維持25%至30%。

面對歐盟今年起嚴格執行碳邊境調整機制（CBAM），台泥也加快低碳布局。法人指出，台泥葡萄牙子公司將運用非洲廠區取得黏土，採煅燒黏土技術作為替代原料，生產低碳水泥，預計今年下半年進軍英國市場，目前已在英國布里斯托租賃港口與碼頭並啟動建設。

另外，台泥葡萄牙廠在歐盟握有250萬噸碳權，目前選擇保留、不急於交易，作為未來法規趨嚴下的戰略資源。

除水泥本業外，台泥也持續深化歐洲能源布局，涵蓋綠能投資、儲能系統及電動車充電網。南歐市場目前採「充儲一體」分散式能源模式，並藉由虛擬電廠參與電力市場交易，爭取電價價差收益；充電站業務則預計在2027至2028年間產生具實質價值的碳權，成為另一獲利來源。

整體來看，台泥2026年在歐洲市場的布局深度與廣度同步提升，營運回升動能可期。