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中華信評：離岸風電融資需求上看2兆
台灣離岸風電開發商此刻正面臨較周邊國家更嚴峻的挑戰，由於離岸風電建設成本高，每千瓩約2億元，加上政府「富有野心」的裝置容量規劃，中華信評推估，在2035年前，借款融資需求仍逼近2兆元。
標普旗下中華信評研究指出，政府已將再生能源發電占比達20%的目標，延至今年11月，但仍充滿挑戰，風電裝置容量增速明顯慢於太陽能發電，反映離岸風電建設面臨挑戰。
風能專案典型的融資結構為借款70%、股權30%，在早期離岸風電開發專案中，外資銀行角色持重，不僅提供資金，也提供參與其他國家離岸風電專案過程中所累積的專業知識。近年，包括台灣官股銀行在內等本土銀行，則開始增加在離岸風電借款融資中的占比，以確保此類專案長期發展。
公股圈指出，政府近年不斷要求公股銀行提高離岸風電融資，惟一案動輒千億，公股銀也難以長期支持，由此也讓開發商陷入融資愈來愈難的瓶頸。
中華信評報告預估，2035年前，開發商的借款融資需求將近2兆元，故需有其他借款融資來源，以降低融資門檻與成本。
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