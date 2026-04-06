發現薇趨勢／能者多勞與十年磨劍的價值觀衝突

在職場管理中，最令主管措手不及的，往往不是績效不振的後段班，而是那些表現優異、責任感極強，卻在某個平凡日子突然情緒崩潰的中堅份子。

最近一位企業主朋友分享了他的故事，這段經歷不僅是一次人才流失的感嘆，更揭示了當代管理邏輯與新世代價值觀之間的落差。

這位員工在公司效力三年多，表現卓越，是標準的「即戰力」。為了追求人生不同體驗，她申請了日本打工度假簽證並順利獲准。原本依照規劃，正值簽證申請年限倒數兩年的她，預計在下半年才前往日本；然而，計畫趕不上心理狀態的變化。某個上班日，她竟毫無預警地在位子上委屈大哭。這場情緒潰堤，讓她決定將離職日提前將近半年，選在4月就毅然離去。

想離職的核心原因是：她表現得太優秀、太可靠，導致許多原本不屬於她的繁瑣工作，全都「理所當然」地落到了她的肩上。

在傳統管理思維裡，將重任交付給最放心的人，是資源配置的最佳解；但在個體意識覺醒的今天，這可能變成對優秀員工的變相懲罰。

值得玩味的是，朋友對這位員工並非沒有實質回饋。

事實上，在公司的薪酬體系中，她的薪資已是全體員工之冠。然而，這份物質上的優勢，在長時間壓力累積下，終究抵不過對生活枯燥化的恐懼。對她而言，高薪或許是一種肯定，但在高薪背後重複累積的「類似事務」，卻成了一座看不見出口的圍城。

即便朋友隨即展現同理心，迅速為她進行工作調整與減壓，但那股「每天都在做類似事情」的倦怠感，已讓她無法再支撐到原定的下半年。

這句話，赤裸地揭示了兩個世代對於「重複」理解的巨大分歧。過去我們深信「十年磨一劍」，專業是透過無數次枯燥重複、在細節中反覆雕琢而成的美德。

但在年輕世代眼裡，如果這份重複無法帶來自我實現的快感，那就不再是磨練，而是一種對生命的虛耗。當朋友試圖透過「跨組別學習」來賦予她新鮮感時，她卻以「沒興趣」或「還好」婉拒。

這種現象反映出當代人才的新特質：他們不再盲目追求成為「全才」，更在乎當下的工作是否符合內心的火花；一旦火花熄滅，即便加薪、即便換個組別，對他們而言依然只是換個地方忍受平庸。

這對企業主來說無疑是巨大的挑戰：如果連全公司最高的薪資都買不到定心丸，管理者該思考的，或許不只是薪酬制度。

朋友並未因此陷入憤怒，反而展現了管理層應有的格局，將這場離職風暴轉化為公司轉型的動力。他意識到，如果一個組織過度依賴單一精英的「能者多勞」，本身就是一種結構性風險。朋友正積極推動數位化與流程優化，試圖將那些重複性高的任務透過系統解決，把人的價值重新定義。

更難得的是，他在員工前往日本前，手寫了一張卡片給他：「公司正在轉型，等我們變得更好、更不一樣之後，隨時歡迎妳回來。」

這是一種現代的人才觀：不再強求「擁有」一個人，而是致力於建構一個「值得被停留」的生態系。這場4月的告別，不僅是員工新生活的起點，更是組織變革的里程碑。