快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

發現薇趨勢／能者多勞與十年磨劍的價值觀衝突

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

在職場管理中，最令主管措手不及的，往往不是績效不振的後段班，而是那些表現優異、責任感極強，卻在某個平凡日子突然情緒崩潰的中堅份子。

最近一位企業主朋友分享了他的故事，這段經歷不僅是一次人才流失的感嘆，更揭示了當代管理邏輯與新世代價值觀之間的落差。

這位員工在公司效力三年多，表現卓越，是標準的「即戰力」。為了追求人生不同體驗，她申請了日本打工度假簽證並順利獲准。原本依照規劃，正值簽證申請年限倒數兩年的她，預計在下半年才前往日本；然而，計畫趕不上心理狀態的變化。某個上班日，她竟毫無預警地在位子上委屈大哭。這場情緒潰堤，讓她決定將離職日提前將近半年，選在4月就毅然離去。

想離職的核心原因是：她表現得太優秀、太可靠，導致許多原本不屬於她的繁瑣工作，全都「理所當然」地落到了她的肩上。

在傳統管理思維裡，將重任交付給最放心的人，是資源配置的最佳解；但在個體意識覺醒的今天，這可能變成對優秀員工的變相懲罰。

值得玩味的是，朋友對這位員工並非沒有實質回饋。

事實上，在公司的薪酬體系中，她的薪資已是全體員工之冠。然而，這份物質上的優勢，在長時間壓力累積下，終究抵不過對生活枯燥化的恐懼。對她而言，高薪或許是一種肯定，但在高薪背後重複累積的「類似事務」，卻成了一座看不見出口的圍城。

即便朋友隨即展現同理心，迅速為她進行工作調整與減壓，但那股「每天都在做類似事情」的倦怠感，已讓她無法再支撐到原定的下半年。

這句話，赤裸地揭示了兩個世代對於「重複」理解的巨大分歧。過去我們深信「十年磨一劍」，專業是透過無數次枯燥重複、在細節中反覆雕琢而成的美德。

但在年輕世代眼裡，如果這份重複無法帶來自我實現的快感，那就不再是磨練，而是一種對生命的虛耗。當朋友試圖透過「跨組別學習」來賦予她新鮮感時，她卻以「沒興趣」或「還好」婉拒。

這種現象反映出當代人才的新特質：他們不再盲目追求成為「全才」，更在乎當下的工作是否符合內心的火花；一旦火花熄滅，即便加薪、即便換個組別，對他們而言依然只是換個地方忍受平庸。

這對企業主來說無疑是巨大的挑戰：如果連全公司最高的薪資都買不到定心丸，管理者該思考的，或許不只是薪酬制度。

朋友並未因此陷入憤怒，反而展現了管理層應有的格局，將這場離職風暴轉化為公司轉型的動力。他意識到，如果一個組織過度依賴單一精英的「能者多勞」，本身就是一種結構性風險。朋友正積極推動數位化與流程優化，試圖將那些重複性高的任務透過系統解決，把人的價值重新定義。

更難得的是，他在員工前往日本前，手寫了一張卡片給他：「公司正在轉型，等我們變得更好、更不一樣之後，隨時歡迎妳回來。」

這是一種現代的人才觀：不再強求「擁有」一個人，而是致力於建構一個「值得被停留」的生態系。這場4月的告別，不僅是員工新生活的起點，更是組織變革的里程碑。

離職 薪資 日本

延伸閱讀

蔡翰文打破女性玻璃天花板！首創全美數位銀行 寫產業新規

菜鳥做錯事老鳥不直說 主管超愛「1溝通方式」惹怒年輕人：浪費時間

洪蘭／閱讀療法改善人際疏離

瑪格麗特談品牌與領導／凝聚品牌力 有捨才能得

相關新聞

台泥攻歐洲四大利基撐腰 2026年營運回升動能可期

台泥歷經2025年一次性損失衝擊後，2026年營運重心明顯轉向歐洲，法人看好在基礎建設、低碳水泥、戰後重建及能源布局等四大利基帶動下，歐洲將成為台泥最關鍵的成長引擎。

中華信評：離岸風電融資需求上看2兆

台灣離岸風電開發商此刻正面臨較周邊國家更嚴峻的挑戰，由於離岸風電建設成本高，每千瓩約2億元，加上政府「富有野心」的裝置容量規劃，中華信評推估，在2035年前，借款融資需求仍逼近2兆元。

台泥的三元台南廠進擊高階電池

台泥自去年高雄三元能源電池廠歷經火災衝擊後，正加速推動營運結構調整與產品升級，該公司已在台南廠新建高階電池試產線，產品線全面升級，聚焦高階客戶。

智慧經營／鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄 建構智慧醫療新版圖

隨著人工智慧（AI）的快速崛起，鴻海集團已經成為AI伺服器與AI基礎設施的製造大廠，在全球AI伺服器市占率超過四成，當然，鴻海不會只滿足於AI製造，若自己不能成為AI應用的領頭羊，集團內不採用AI應用並向外擴張的話，是很難說服其他人成為AI大廠的。

商業興觀點／AI 普及…重估人才價值

生成式人工智慧（AI）正快速改變各行各業的運作模式，從內容產製、資料分析到決策支援，AI的應用已從技術部門擴散至企業核心。各國政府也陸續將AI納入國家戰略，台灣近年透過「台灣AI行動計畫2.0」與「AI新十大建設」，積極打造AI創新與應用環境。

從寓言學管理／績效管理 師法庖丁解牛

話說，梁惠王見庖丁解牛，手起刀落，既快又好，連聲誇獎。庖丁答道：「我能這樣，是因熟悉牛的結構。哪兒是關節？哪裡有經絡？從何處下刀？需多大的力？全都心中有數。因此，這刀雖已解剖幾千頭牛，還同新刀一樣鋒利。不過若碰到複雜結構，我還是兢兢業業，不敢怠慢，聚精會神，小心翼翼的。」梁惠王說：「好呀！我從庖丁處，學到養生之理。」──《莊子‧養生主》

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。