從寓言學管理／績效管理 師法庖丁解牛

話說，梁惠王見庖丁解牛，手起刀落，既快又好，連聲誇獎。庖丁答道：「我能這樣，是因熟悉牛的結構。哪兒是關節？哪裡有經絡？從何處下刀？需多大的力？全都心中有數。因此，這刀雖已解剖幾千頭牛，還同新刀一樣鋒利。不過若碰到複雜結構，我還是兢兢業業，不敢怠慢，聚精會神，小心翼翼的。」梁惠王說：「好呀！我從庖丁處，學到養生之理。」──《莊子‧養生主》

「庖丁解牛」不只在讚嘆一門手藝，它其實是一堂關於「做事方法」與「長期磨練」的管理課。

庖丁之所以解千牛而刀刃如新，不在力氣大，而在洞悉牛的筋節、順勢而入、遇難則慎。這些細節，對現代主管做績效管理，具有直接且深刻的啟示。

每每與客戶討論績效管理的課程需求時，常聽見的議題是：主管不知如何進行績效面談。問題是，績效面談要做得好，須先確認許多的細節，包括主管是否具備正確的績效管理理論與架構？主管能否設定具體明確的關鍵績效指標？主管懂得搜集結果目標數據與行為目標的事證嗎？主管了解考核的排序邏輯與依據嗎？

若缺少上述任何一項，即使學會績效面談的步驟、流程等技巧，在實際面談時，也談不出具體結果，更遑論讓部屬心悅臣服。有時，不面談還好，一做完績效面談，部屬都想離職了。

有些主管甚至因而提出「績效管理無用論」。但真是如此嗎？回至庖丁解牛的故事，可能是管理者未能窺見績效管理的全貌，也不知曉其中的運用邏輯所致。

當主管缺乏「對牛下刀」的理解，面談成了充滿非建設性批評的情緒宣洩會，或成為形式感十足的例行公事，結果必然是失敗的。從庖丁解牛的故事，提醒管理者，應學會以下四項「刀法」。

一、熟悉結構

庖丁先熟悉牛的構造；主管則要熟悉職位的關鍵職能與價值鏈。明白哪些行為直接影響成果、哪些流程是瓶頸，才能在設定目標時做到「對症下藥」，而非盲目下達任務。

二、把抽象變具體

庖丁看的是經絡與節間；主管要盡量將目標「量化」或「可觀察化」。例如把團隊合作拆成行為指標：主動協助團隊、分享知識經驗等，並提供具體事證，而非籠統評語。

三、日常操刀

庖丁不是每次都暴力下刀，遇難處才慢工出細活。績效也不是期末一次性動作，期中追蹤與即時回饋是關鍵。主管應建立周期性的觀察紀錄，並在偏離軌道時即時介入，而非在考核時才告知問題。

四、謹慎處理特案

即使經驗豐富，庖丁遇到複雜議題，仍聚精會神，謹慎以對。人的績效議題，錯綜複雜，主管面對特殊個案，也應採取更周延的調查與客製改善計畫。必要時，尋求人資或外部顧問協助，而非草率裁量。

庖丁解牛告訴我們：高明不是靠力氣，而是靠「對法則的深刻理解」與「在細節中持久練習」。績效管理亦然。

在績效面談之前，須先投入時間在理解架構、目標設定、日常回饋、期末考核等功夫，並持續練習使精熟之。從「道」到「技」均具備後，面談時，才能手起刀落，準確與溫度並存。

學會這門「刀法」，組織的績效面談便不再是每年令人頭疼的儀式，而是持續提升競爭力的來源。