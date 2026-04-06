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智慧經營／鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄 建構智慧醫療新版圖

經濟日報／ 蕭君暉
鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄。記者蕭君暉╱攝影
鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄。記者蕭君暉╱攝影

隨著人工智慧（AI）的快速崛起，鴻海（2317）集團已經成為AI伺服器與AI基礎設施的製造大廠，在全球AI伺服器市占率超過四成，當然，鴻海不會只滿足於AI製造，若自己不能成為AI應用的領頭羊，集團內不採用AI應用並向外擴張的話，是很難說服其他人成為AI大廠的。

跨產業別 集結夥伴

但是AI應用既深且廣，鴻海既然是第一大組裝廠，自然要把AI應用在工廠，也就是把工業數據、大語言模型與工廠自動化三者結合，以提升製造效率，節省龐大的採購與材料成本。將AI應用在工廠，對以製造起家的鴻海來說，不足為奇，但若要向外擴張，例如把AI與醫療相結合，把智慧燈塔工廠的應用，例如護理協作機器人導入到智慧醫院，打造出智慧醫療體系，可說相當不容易。

領軍鴻海智慧醫療的負責人，就是鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄。由於每家醫院都是一個山頭，每個科別又是一個山頭，要攻克這大大小小的山頭可說是曠日廢時，就算投入了資源與人力，還不一定拿得下來，因此，姜志雄以生態整合、內容提供，以及平台解決方案三大策略，來跨入智慧醫療領域。

在生態整合方面，姜志雄認為，一個人走得快，但是一群人走得遠，要做大事，一定要召集志同道合的夥伴，共同為目標奮鬥，於是鴻海攜手工研院等單位在2022年成立了台灣數位健康大聯盟，四年多來，已經集結了33家合作夥伴，產業別橫跨醫療、科技、製藥、建築與慈善等領域，醫療院所就有14家，展現強大的整合力與創新潛能。

人機協作 擘劃願景

例如鴻海攜手慈濟打造智慧偏鄉關懷、與高雄鳳山醫院合作智慧社區、與台中榮總共同開發智慧機器人Nurabot。還有，與諾貝爾視光科技共同開啟智慧眼視光、與台北榮總共同發展智慧醫療、與祥寶長照及馬偕醫院落地智慧長照、與童綜合醫院實現了心臟術後EKG遠距監測等，都是醫療與科技的生態整合。

姜志雄說，台灣最強的是醫療科學與資料科學，台灣擁有龐大健保數位健康資料，若能善加利用，可以增強台灣在數位健康領域的國際能見度。姜志雄也提出了四個新生態，分別為新生態、新場域、新模式與新數據。

首先，在新生態方面，他認為要結合醫療科學與資料科學，兩大科學領域強強聯手，創造出新的生態。至於新場域，醫院的場域要從過去的院內走到未來的院外。新模式，必須以患者為中心，以醫院為主軸，以科技為橋樑。新數據方面，AI的三個要素分別是算力、算法與數據，必須善用醫院內的數據，建立多模態醫學模型，輔助醫生診斷，也可以作為未來建立主權AI軟實力的起手式。

姜志雄擬定的其他兩個策略是內容創作與平台解決方案，鴻海則利用輝達（NVIDIA）的DGX模型建立多模態的醫療模型，以AI來輔助醫生做出診斷。也利用輝達的Omniverse來建立數位孿生，應用在精準醫療與預防醫療，同時建立護理協作智慧機器人，最終目標則是幫台灣建立智慧醫院。

台灣醫療人員的人力遠遠不足，護理人員更是嚴重短缺，若能透過智慧醫療平台，或採用護理協作智慧機器人Nurabot，讓機器人可以在醫院自主導航，運送檢體與藥物，並與醫護人員與病患互動，護理師的工作就可以減輕，並解決部分人力短缺的困境，也將開啟人機協作的另一個紀元。

總經理 工研院 人工智慧

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