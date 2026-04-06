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燦坤進駐LaLaport台中！打造AI體驗店4月7日試營運祭好禮

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
燦坤與AI智慧眼鏡品牌Rokid、掃地機器人大廠石頭科技攜手合作，首家聯名店進駐Mitsui Shopping Park LaLaport台中，搶攻智慧家電與AI體驗商機。門市將於4月7日上午11時起正式試營運，提供消費者全新情境式3C體驗場域。業者提供
燦坤與AI智慧眼鏡品牌Rokid、掃地機器人大廠石頭科技攜手合作，首家聯名店進駐Mitsui Shopping Park LaLaport台中，搶攻智慧家電與AI體驗商機。門市將於4月7日上午11時起正式試營運，提供消費者全新情境式3C體驗場域。業者提供

3C通路商燦坤（2430）6日表示，隨著消費型態轉變與零售通路的多元化發展，公司持續拓展新型態據點版圖，將於7日正式進駐台中指標性購物中心，在Mitsui Shopping Park LaLaport台中北館1樓成立「燦坤×樂奇（Rokid）×石頭科技（roborock）聯名店」，結合AI智慧穿戴與智慧家電雙品牌，打造全新體驗型零售場域。

針對此次進駐LaLaport台中，燦坤指出，3C家電通路已不再侷限於街邊店經營模式，面對近年消費者購物行為逐步轉向「體驗優先」、「服務優先」與「質感優先」，公司首度攜手Rokid、roborock兩大品牌進駐大型購物中心，正是看準商場強大的集客能力與人流優勢，期望藉此放大品牌曝光，創造更多消費者走進燦坤體驗的機會。

燦坤進一步表示，此次跨界合作不僅是據點拓展，更是品牌轉型的重要里程碑。未來將由過去以「產品導向」為核心的銷售通路，升級為融合品牌、體驗與服務的全方位零售平台，翻轉市場過往對燦坤「以價格導向為主」的既定印象，展現邁向高質感零售體驗的全新定位，「現在的燦坤真的變得不一樣了！」

「燦坤x樂奇x石頭科技聯名店」試營運期間為4月7日至17日，首日推出限量打卡禮，前10名到店體驗指定產品並分享社群即可獲贈。活動期間購買Rokid或roborock主機商品滿1萬元、2萬元、3萬元，分別送出品牌帆布袋、自動雨傘及限量盲盒公仔。

針對穿戴裝置部分，購買最新款Rokid AI Glasses Style墨鏡款，即贈市值2,990元的磁吸充電膠囊乙盒；選購帶顯示AI智慧眼鏡搭配磁吸鏡框，則享充電眼鏡盒或磁吸充電膠囊好禮2選1。現場同步推出多款roborock掃地機器人與智慧洗衣機優惠。

燦坤強調，未來將持續深化品牌合作，以LaLaport台中店為起點，不排除進駐其他百貨市場，開啟3C通路全新篇章。

燦坤 LaLaport 台中

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