快訊

春捲中毒受害者恐求償無門 業者未保產品責任險…高市府回應了

中職／滿場！林哲瑄引退賽2場22801人進場 新莊打3場全數破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假人潮灌百貨 新光三越翻倍成長、微風精品業績暴增30%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風整體以VIP與主顧客帶動銷售為核心動能，搭配微風女神節的酬賓回饋活動，約提升整體業績9%。微風／提供
微風整體以VIP與主顧客帶動銷售為核心動能，搭配微風女神節的酬賓回饋活動，約提升整體業績9%。微風／提供

清明連假人潮湧現，百貨業績同步走強。業者指出，受全台降雨帶動室內消費需求，加上母親節檔期提前暖身，推升整體百貨人潮顯著成長。

新光三越在多重特企活動下，業績年增五成；遠百業績成長7%，板橋大遠百個別最高成長更達18%；微風精品珠寶穩增、餐飲人氣旺，微風精品年增高達30%，整體業績也提升9%；遠東SOGO則以餐飲業績表現不俗，忠孝館超市業績成長約13%。

受惠清明連假出遊與消費需求同步升溫，新光三越整體業績較去年同期成長超過五成，全台來客數亦較去年成長四成。

新光三越各店推出眾多的特企活動亦成功吸引大批民眾前往參與，包括：台北信義新天地「T368城鄉物產展」特別迎請西螺福興宮太平媽聖駕加持、台中中港店「日本商品展」亦憑藉豐富商品內容，進一步推升整體買氣與消費表現。

遠百指出，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動人潮成長，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%。

遠百搭配兒童節主題於各店推出話題活動，如舉辦各類展覽與設置親子遊戲區等，串聯親子出遊與消費需求，成功帶動連假期間來客與業績雙成長。

微風整體以VIP與主顧客帶動銷售為核心動能，搭配微風女神節的酬賓回饋活動，各館透過高單價珠寶與精品消費支撐業績，約提升整體業績9%。其中，微風松高零售部分整體表現突出，年增20%以上。

微風以珠寶與精品的消費為主力，一線精品皆有30%以上的成長。另外，餐飲表現在人氣主題餐廳與促銷活動雙軌帶動下，整體來客與營收穩健成長。連假期間，頂級吃到飽與特色頂級餐飲需求強勁，滿座率亦達九成，帶動餐飲區業績年增17%。

遠東SOGO以餐飲業績表現不俗。以忠孝館為例，除入店人流成長3%，超市業績成長約13%，館內餐廳亦有約7%成長，由於假日親子客多，帶動休閒服飾、童裝皆有兩位數的成長；復興館整體餐飲業績較去年同期成長逾3%。

另一方面，忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶來「小小主播營」、「小小消防體驗」等親子體驗，適逢「日本展」檔期，更持續發揮強勁集客效益。日本展除了引進18家初登場品牌，現場近50為日本職人駐點，結合道地日式美食與特色商品，並規劃多場高互動性活動，包括「戰國武將隊」及「日式和太鼓」等演出，聚集上百人現場體驗參與，帶動整體來客數成長約一成。

此外，SOGO天母店在家庭客層與在地消費，餐飲業績有雙位數成長，整體來客人流亦成長超過3%

同時遠東SOGO正進行母親節化妝品活動，忠孝館在頂級保養品、精品彩妝帶動之下，化妝品微幅成長。

遠東SOGO忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶動整體來客數成長約一成。遠東SOGO／提供
遠東SOGO忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶動整體來客數成長約一成。遠東SOGO／提供

遠百業績成長7%，板橋大遠百個別最高成長更達18%。遠百／提供
遠百業績成長7%，板橋大遠百個別最高成長更達18%。遠百／提供

連假 遠百 新光三越

延伸閱讀

清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中

清明連假親子潮升溫 板橋大遠百業績成長高達18%

鴻海營收衝上最旺3月 四大產品強勁成長、AI機櫃出貨熱

台積電艦隊躍亂世明燈 牧德、創意等吸引投資人目光

相關新聞

燦坤進駐LaLaport台中！打造AI體驗店4月7日試營運祭好禮

3C通路商燦坤（2430）6日表示，隨著消費型態轉變與零售通路的多元化發展，公司持續拓展新型態據點版圖，將於7日正式進駐台中指標性購物中心，在Mitsui Shopping Park LaLaport台中北館1樓成立「燦坤×樂奇（Rokid）×石頭科技（roborock）聯名店」，結合AI智慧穿戴與智慧家電雙品牌，打造全新體驗型零售場域。

清明連假人潮灌百貨 新光三越翻倍成長、微風精品業績暴增30%

清明連假人潮湧現，百貨業績同步走強。業者指出，受全台降雨帶動室內消費需求，加上母親節檔期提前暖身，推升整體百貨人潮顯著成長。

旅遊變貴影響買氣 雄獅等業者把握當下需求夯旅遊價值進入重塑期

美伊戰爭讓旅遊變貴，雄獅、鳳凰、山富及元本旅遊普遍認為，2026年旅遊市場已進入「價值重塑期」，「把握當下」的旅遊需求不斷攀升，消費者更重視旅遊深度旅遊圓夢清單，旅客不再追求走馬看花，願意多花一些費用來體驗新事物開闊視野。

遠東SOGO推育兒友善政策！響應「育兒減少工時」、首創「職代津貼」

遠東SOGO持續以實際行動落實企業社會責任與ESG永續發展，其中更是積極打造育兒友善職場環境。台北市長蔣萬安於2日率市府團隊拜會遠東SOGO，由董事長黃晴雯等一級主管親自接待，並就各項職場友善政策進行深入交流，遠東SOGO不僅表達對台北市推動「育兒減少工時試辦計畫」的強力支持，更將此友善制度擴大至全台各分店。

海外資產配置升溫 格拉豪斯攜MM2H解析國際佈局新機會

在全球資產配置趨勢持續升溫之際，如何透過國際佈局提升資產韌性與生活選擇，成為高資產族群關注的核心議題。近期，一場結合「房產投資」、「身份規劃」與「未來生活」的高端交流活動 「CloutHaus格拉豪斯VIP私享晚宴」將於台北與台中登場。

清明連假親子潮升溫 板橋大遠百業績成長高達18%

清明連假適逢兒童節，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動百貨人潮明顯成長。遠東百貨觀察，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%，從親子商品到主題活動皆表現亮眼，展現連假消費熱度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。