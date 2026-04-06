清明連假人潮灌百貨 新光三越翻倍成長、微風精品業績暴增30%

清明連假人潮湧現，百貨業績同步走強。業者指出，受全台降雨帶動室內消費需求，加上母親節檔期提前暖身，推升整體百貨人潮顯著成長。

新光三越在多重特企活動下，業績年增五成；遠百業績成長7%，板橋大遠百個別最高成長更達18%；微風精品珠寶穩增、餐飲人氣旺，微風精品年增高達30%，整體業績也提升9%；遠東SOGO則以餐飲業績表現不俗，忠孝館超市業績成長約13%。

受惠清明連假出遊與消費需求同步升溫，新光三越整體業績較去年同期成長超過五成，全台來客數亦較去年成長四成。

新光三越各店推出眾多的特企活動亦成功吸引大批民眾前往參與，包括：台北信義新天地「T368城鄉物產展」特別迎請西螺福興宮太平媽聖駕加持、台中中港店「日本商品展」亦憑藉豐富商品內容，進一步推升整體買氣與消費表現。

遠百指出，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動人潮成長，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%。

遠百搭配兒童節主題於各店推出話題活動，如舉辦各類展覽與設置親子遊戲區等，串聯親子出遊與消費需求，成功帶動連假期間來客與業績雙成長。

微風整體以VIP與主顧客帶動銷售為核心動能，搭配微風女神節的酬賓回饋活動，各館透過高單價珠寶與精品消費支撐業績，約提升整體業績9%。其中，微風松高零售部分整體表現突出，年增20%以上。

微風以珠寶與精品的消費為主力，一線精品皆有30%以上的成長。另外，餐飲表現在人氣主題餐廳與促銷活動雙軌帶動下，整體來客與營收穩健成長。連假期間，頂級吃到飽與特色頂級餐飲需求強勁，滿座率亦達九成，帶動餐飲區業績年增17%。

遠東SOGO以餐飲業績表現不俗。以忠孝館為例，除入店人流成長3%，超市業績成長約13%，館內餐廳亦有約7%成長，由於假日親子客多，帶動休閒服飾、童裝皆有兩位數的成長；復興館整體餐飲業績較去年同期成長逾3%。

另一方面，忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶來「小小主播營」、「小小消防體驗」等親子體驗，適逢「日本展」檔期，更持續發揮強勁集客效益。日本展除了引進18家初登場品牌，現場近50為日本職人駐點，結合道地日式美食與特色商品，並規劃多場高互動性活動，包括「戰國武將隊」及「日式和太鼓」等演出，聚集上百人現場體驗參與，帶動整體來客數成長約一成。

此外，SOGO天母店在家庭客層與在地消費，餐飲業績有雙位數成長，整體來客人流亦成長超過3%

同時遠東SOGO正進行母親節化妝品活動，忠孝館在頂級保養品、精品彩妝帶動之下，化妝品微幅成長。

遠東SOGO忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶動整體來客數成長約一成。遠東SOGO／提供