旅遊變貴影響買氣 雄獅等業者把握當下需求夯旅遊價值進入重塑期

美伊戰爭讓旅遊變貴，雄獅、鳳凰、山富及元本旅遊普遍認為，2026年旅遊市場已進入「價值重塑期」，「把握當下」的旅遊需求不斷攀升，消費者更重視旅遊深度旅遊圓夢清單，旅客不再追求走馬看花，願意多花一些費用來體驗新事物開闊視野。

油價飆漲，國內面臨通膨壓力，會不會影響到出國旅遊潮?山富董事長陳國森及雄獅旅遊則認為隨著成本攀升，長天期及深度圓夢旅遊清單愈來愈吸引消費者；根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」、元本旅遊及鳳凰旅遊都針對此一趨勢進行差異化的調整；雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」，以「璽閱世界，動心每刻」為品牌精神，透過全球資源採購和整合能力，打造兼具深度與差異化的精緻旅程，瞄準五大核心趨勢，旅行社轉型為體驗整合者。

隨著歐洲市場的興起，鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，鳳凰旅遊「2025第十三屆國際金旅獎」一口氣贏得８座國際金旅獎、九大行程奪牌，繼續推出符合消費趨勢之旅遊產品提供消費者選擇；其中，河輪旅遊是一種精緻又慢節奏的旅遊方式，對於想到歐洲玩很多城市，又不想頻繁打包行李換飯店的遊客來說更感舒適自在，尤其有些遊客已走遍天下，若是搭乘河輪再訪喜歡的城市，應能感受到另一番風情，航行平穩，幾乎沒有暈船風險，下船即旅遊，節省交通時間。

元本旅遊董事長游國珍指出，元本的核心價值在於「實現夢想」元本旅遊攜手銀海郵輪揭開2027-2028頂奢探險藍圖，透過長期與高端客戶的深度對談，元本歸納出頂級族群對於極地探險的三大旅遊動機，首先從「物質擁有」轉向「生命厚度」：追求精神上的絕對滿足；其次，追求「極致稀缺」的特權感：獨一無二的專屬航次更具吸引力；第三，環境變遷下的「最後機會」：氣候變遷帶來的急迫感，提前了圓夢排程。

陳國森進一步指出，台灣藏富於民，戰後嬰兒潮出生於1946至1964年之間，這些人現在都開始陸續退休，在經過全球經濟起飛的階段，可以說是有錢有閒世代，不少財富自由在經過疫情之後，更珍惜把握當下對於出國的消費全面增加，雖然出遊成本增加，然而出境旅遊的需求依舊強勁。