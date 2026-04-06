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遠東SOGO推育兒友善政策！響應「育兒減少工時」、首創「職代津貼」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
職場育兒友善政策，台北市長蔣萬安拜會遠東SOGO，董事長黃晴雯率一級長官及同仁合影。遠東SOGO／提供
職場育兒友善政策，台北市長蔣萬安拜會遠東SOGO，董事長黃晴雯率一級長官及同仁合影。遠東SOGO／提供

遠東SOGO持續以實際行動落實企業社會責任與ESG永續發展，其中更是積極打造育兒友善職場環境。台北市長蔣萬安於2日率市府團隊拜會遠東SOGO，由董事長黃晴雯等一級主管親自接待，並就各項職場友善政策進行深入交流，遠東SOGO不僅表達對台北市推動「育兒減少工時試辦計畫」的強力支持，更將此友善制度擴大至全台各分店。

市長蔣萬安高度讚賞遠東SOGO在保障員工權益與育兒友善方面的表現，稱其為「幸福企業標竿」。針對育兒工時減免計劃試辦初期各界的疑慮，例如認為「沒有需求」或「雇主不願同意」等，市長表示，遠東SOGO的實踐，讓市府更有信心、更有底氣。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，企業的成長來自於人才，而人才的穩定則來自於對生活的支持。董事長引用市長「投資下一代、投資孩子，就是投資臺灣的未來」的理念，強調遠東SOGO始終相信「良善是唯一不會失敗的投資」。推動育兒減工時制度，不僅是實踐ESG與企業社會責任，也因為男性同仁申請的比例提升，更實質推動了「職場平權」。在當前零售業面臨缺工壓力下，透過制度降低員工因育兒的隱性成本，反而能提升整體營運效率與組織穩定性。

在制度設計上，遠東SOGO更是在業界首創實施「職務代理人津貼」，確保團隊分工公平性，減少同仁間的負擔疑慮。透過完善配套，讓政策推動更為順暢，也進一步強化內部向心力與團隊凝聚力。

多位同仁現場分享政策帶來的正面改變。一名育有一歲幼兒的同仁表示，申請減少工時後，不僅增加陪伴孩子的時間，也有效避開通勤尖峰，提升生活品質；另一位同仁則指出，因應托育時間限制，減工時讓她能更彈性安排接送，減少臨時請假的壓力，使工作與家庭取得更佳平衡。

遠東SOGO副總經理李艾佳進一步表示，政策推動前已進行完整成本評估與數據分析，沒有遭遇太大阻力，因為是好政策，對的政策，實際執行後並未對營運造成顯著負擔，反而在組織穩定與人力運用上帶來正向效益。

遠東SOGO強調，未來將持續深化多元友善職場政策。透過具體行動支持家庭與下一代，讓企業不僅是經濟成長的推手，更是社會進步的重要力量。

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