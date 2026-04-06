海外資產配置升溫 格拉豪斯攜MM2H解析國際佈局新機會

在全球資產配置趨勢持續升溫之際，如何透過國際佈局提升資產韌性與生活選擇，成為高資產族群關注的核心議題。近期，一場結合「房產投資」、「身份規劃」與「未來生活」的高端交流活動 「CloutHaus格拉豪斯VIP私享晚宴」將於台北與台中登場。

主辦單位昌鑫地產特別邀請格拉豪斯業主前來台灣，並攜手馬來西亞第二家園(MM2H)官方專家，帶來第一手市場觀點與政策解析，吸引市場高度關注。

昌鑫地產海外分公司總經理蘇紘緯說，本次活動最大亮點為業主親臨分享。不同於一般由代銷或顧問進行說明，格拉豪斯(CloutHaus)由馬來西亞知名高端地產開發商TA Global開發規劃，擅長打造指標性奢華高端住宅及酒店。

本次說明會業主將親自現身，從實際投資決策出發，解析其看好吉隆坡核心區域的原因，並分享進場時機、資產配置邏輯，及對未來市場發展的觀察。透過第一線投資人的真實經驗，讓與會者能更貼近國際資產流動的脈動。

位於馬來西亞首都吉隆坡市中心(KLCC)的CloutHaus格拉豪斯，近年快速成為市場的焦點。該案座落於雙子星地標(50米)的永久產權高端住宅，具備無可取代的地段優勢，並結合國際級規劃與酒店式管理服務，主打永久產權與資產傳承概念。

隨著東南亞經濟持續成長，加上吉隆坡在區域中的金融與生活機能逐步成熟，使KLCC被視為下一波具潛力的國際資產配置熱點。

除了房產趨勢外，本次活動亦邀請馬來西亞第二家園(MM2H)官方專家到場，針對近期政策調整、申請條件、身份優勢與長期居留規劃進行完整解析。

MM2H計畫向來被視為亞洲具吸引力的長期居留方案之一，能結合生活、教育與資產配置，為家庭提供更多元的未來選擇。透過官方單位的專業說明，也讓有意規劃海外身份的民眾能更清楚掌握政策方向與實際操作細節。

蘇紘緯指出，隨著全球局勢變動與市場不確定性增加，單一市場的資產配置風險逐漸浮現，越來越多投資人開始尋求「資產分散」與「跨國生活」的可能性。

從過去台北101時代的房地產成長經驗來看，掌握初期進場時機往往是資產累積的關鍵，而目前吉隆坡KLCC的發展，被不少市場人士視為具有類似潛力的階段。

「CloutHaus格拉豪斯VIP私享晚宴」將分別於4月25日於台北晶華酒店、4月26日於台中林酒店舉行，採預約制限量席位，鎖定高資產族群與有海外配置需求的民眾。

活動內容除了專題分享之外，也規劃深度交流環節，讓與會者能直接與業主及專家面對面討論，進一步了解市場機會與個人配置策略。

蘇紘緯強調，本次活動不僅是一場說明會，更是一個讓投資人重新思考資產布局與未來生活方式的契機。透過結合國際房產趨勢與身份規劃的完整內容，期望為台灣市場帶來更全面的全球視野。

格拉豪斯CloutHaus結合城市景觀與頂級會所規劃，打造國際級奢居體驗。業者／提供

格拉豪斯兩座金色雙塔於城市天際線中耀眼矗立，展現都會中心的地段價值與生活高度。業者／提供

格拉豪斯CloutHaus室內空間，打造專屬於國際菁英的私領域生活場域。業者／提供