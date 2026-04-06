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西索米大樂隊轉型滴雞精 洪毅豪家族研發特殊方法產品行銷國外

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮民洪毅豪（左二）與妻子楊麗燕（左），洪父洪建政（右）與洪母王艷合力經營陶甕滴雞精的事業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮民洪毅豪（左二）與妻子楊麗燕（左），洪父洪建政（右）與洪母王艷合力經營陶甕滴雞精的事業。記者簡慧珍／攝影

多數婆婆媽媽知道如何「滴雞精」也會做，彰化縣二林鎮洪毅豪和家族事業轉型時，思考「大家都會做的滴雞精，我們做了能賣給誰？」經過反覆試做和招待試飲，洪毅豪找到滴雞精的專業技巧並建立產銷履歷，自創品牌也為多家知名品牌代工，家族事業轉型成功。

洪毅豪的家族經營西索米「藍神」女子大樂隊，趣味的是他家信仰基督教，卻可跨越宗教為婚喪喜慶典禮表演，鼎盛時全團80人。農業社會跨入工商時代，婚喪禮俗西化，洪毅豪的家族為轉型找出路，他的媽媽王艷開始收購親朋好友飼養的雞做客製化滴雞精，專供做坐子產婦、體質虛弱需要進補者飲用，做出名氣後，訂購量已非家庭式生產能滿足。

洪毅豪退伍即遇到滴雞精家庭產業升級問題，起初嘗試使用陶甕以外的材質容器滴雞精，發現氣味和口感略有不同，於是仍用陶甕滴雞精，命名「洪媽媽古早味」，飲用過的親朋好友幫忙推薦，逐步打開知名度。16年前量產到一定程度，洪毅豪和家族希望興建合法工廠，請專家輔導和規畫，連帶改變滴雞精的方式以達最高量產效果，未料改變之後用不鏽鋼鍋達到高效率、高產能，雞精卻少了溫潤順口的味道，經過多次改良以高壓蒸氣回流並重新使用陶甕等方法，找回有原來味道的雞精。

升級後的工廠通過國際ISO、HACCP驗證，量產後的雞精原料不再向自家人信任的親友抓雞，改向有生產履歷的土雞場買雞，強調遵古法用陶甕，慢火10小時滴製，水蒸氣不回流、不加水，經3道濾油工序過濾油脂與雜質，滅菌、高溫殺菌五分鐘，洪毅豪2017年當選全國產銷履歷達人。

洪毅豪說，滴雞精使用的陶甕都是特製，有裂縫只能當裝置藝術品，嚴謹維持製程品質有正面回饋，目前代工廠商擴及香港、新加坡，品項從雞精增至虱目魚精、牛肉精、土雞高湯，他家品牌也改名「蓁愛滴雞精」，並為再度產業升級自去年9月起翻新工廠，今年完工，期許擴大產能，家族事業更上一層樓。

彰化縣 雞精

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