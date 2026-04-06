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前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 21毫克 獲加拿大上市許可
逸達（6576）6日公告，已接獲授權夥伴Accord Healthcare通知，加拿大衛生部（Health Canada）已完成柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 21毫克針劑（FP-001 25毫克）之新藥上市申請（New Drug Submission, NDS）審查，並授予上市許可。
逸達公告指出，CAMCEVI 21毫克針劑為一項三個月劑型針劑，是一種用於成年人病患晚期前列腺癌的柳菩林新劑型新藥，未來這項藥物將由Accord Healthcare負責Camcevi在加拿大的行銷。
逸達表示，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據 Verified Market Reports (VMR) 的數據，全球亮丙瑞林（Leuprolide）市場收入（所有適應症）在2024年約25億美元，預計到2033年將達到 41億美元，2026年到2033年複合年增長率（CAGR）為 6%。
逸達開發的CAMCEVI ETM，是以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式三個月緩釋針劑 ，改善30年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。
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