快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假親子潮升溫 板橋大遠百業績成長高達18%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
清明連假親子潮升溫，板橋大遠百業績成長高達18%。遠百／提供
清明連假親子潮升溫，板橋大遠百業績成長高達18%。遠百／提供

清明連假適逢兒童節，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動百貨人潮明顯成長。遠東百貨觀察，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%，從親子商品到主題活動皆表現亮眼，展現連假消費熱度。

各店紛紛推出話題活動吸引來客，其中台中大遠百於兒童連假期間推出「TOMICA小車福箱」，因反應熱烈於4月3日限量追加開賣即吸引排隊人潮，現場買氣熱絡，部分熱門商品短時間內完售；搭配10F「多美火車節」展區帶動人潮與買氣，成為連假焦點活動。

此外，遠百桃園推出第18屆兒童卡，因話題辦卡禮引發社群討論，不少民眾表示是看Threads來辦卡。開辦首日即便天候不佳仍湧現排隊人潮，且全台超過半數分公司於首日即達申辦上限，展現強勁會員動能。

同樣吸引親子客層參與的，同樣吸引親子客層參與的，板橋大遠百舉辦「小小消防營」，透過CPR急救等體驗課程，讓孩童親身感受消防員專業技能，現場互動熱絡；高雄大遠百推出「小小珠寶設計師」與「小小服務員體驗營」，吸引眾多親子參與；台南大遠百則結合展覽與體驗活動，並設置親子遊戲區吸引親子家庭客湧入，歡笑聲不斷；另遠百板橋中山受惠室內樂園改裝新主題登場，連假期間人潮絡繹不絕帶動業績成長。

遠百表示，透過多元活動與商品布局，串聯親子出遊與消費需求，成功帶動連假期間來客與業績雙成長。

親子 連假 遠百

延伸閱讀

連假遛孩必收！全台最新10大主題樂園人氣榜單 冠軍再度蟬聯

相關新聞

清明連假親子潮升溫 板橋大遠百業績成長高達18%

清明連假適逢兒童節，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動百貨人潮明顯成長。遠東百貨觀察，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%，從親子商品到主題活動皆表現亮眼，展現連假消費熱度。

海外資產配置升溫 格拉豪斯攜MM2H解析國際佈局新機會

在全球資產配置趨勢持續升溫之際，如何透過國際佈局提升資產韌性與生活選擇，成為高資產族群關注的核心議題。近期，一場結合「房產投資」、「身份規劃」與「未來生活」的高端交流活動 「CloutHaus格拉豪斯VIP私享晚宴」將於台北與台中登場。

台南農產進軍英國食品展 黃偉哲：首戰獲逾1.5億元商機

台南農產外銷版圖再擴大！英國規模最大、歷史最悠久的「英國國際食品飲料展（IFE）」於 3 月 30 日至 4 月 1 日在倫敦 Excel 展覽中心舉行。台南市長黃偉哲親率農漁產廠商組成「台灣臺南館」遠征，在駐英大使館協助下，首度參展即成功媒合超過 900 組貿易洽談，預估創造逾 1.5 億元新台幣商機。

九份老街天天可做生意有人加租搶店面 但設籍人口流失10年少兩成

新北市瑞芳區九份老街，因為天天有生意可做，店租高於假日才見人潮的商圈。只是多數相對低薪的服務、勞務職缺，加上礦區老舊住家難以改建，不少年輕人出走，歷久不衰的九份老街，商圈看似熱鬧，居民近十年來反而減少兩成。

全台房貸族225萬人刷新高！為何房市不好房奴仍增加？專家：觀念改了

台灣房屋統計聯徵中心資料指出，即使去年房市交易急凍，房貸族仍持續增加，至今年1月全台已達225.2萬人，再創新高，且不只房奴越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

行政治理／投保中心董事長張心悌 建制資本市場防護網

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）設立的初衷是為市場注入一股安定的力量，讓投資人能更敢於投入資本市場。2025年投保中心以投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，營運繳出亮眼成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。