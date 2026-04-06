清明連假親子潮升溫 板橋大遠百業績成長高達18%

清明連假適逢兒童節，受全台降雨影響，室內場域成為親子出遊首選，帶動百貨人潮明顯成長。遠東百貨觀察，全台各店於連假期間整體業績成長7%，其中板橋大遠百個別最高成長達18%，從親子商品到主題活動皆表現亮眼，展現連假消費熱度。

各店紛紛推出話題活動吸引來客，其中台中大遠百於兒童連假期間推出「TOMICA小車福箱」，因反應熱烈於4月3日限量追加開賣即吸引排隊人潮，現場買氣熱絡，部分熱門商品短時間內完售；搭配10F「多美火車節」展區帶動人潮與買氣，成為連假焦點活動。

此外，遠百桃園推出第18屆兒童卡，因話題辦卡禮引發社群討論，不少民眾表示是看Threads來辦卡。開辦首日即便天候不佳仍湧現排隊人潮，且全台超過半數分公司於首日即達申辦上限，展現強勁會員動能。

同樣吸引親子客層參與的，同樣吸引親子客層參與的，板橋大遠百舉辦「小小消防營」，透過CPR急救等體驗課程，讓孩童親身感受消防員專業技能，現場互動熱絡；高雄大遠百推出「小小珠寶設計師」與「小小服務員體驗營」，吸引眾多親子參與；台南大遠百則結合展覽與體驗活動，並設置親子遊戲區吸引親子家庭客湧入，歡笑聲不斷；另遠百板橋中山受惠室內樂園改裝新主題登場，連假期間人潮絡繹不絕帶動業績成長。

遠百表示，透過多元活動與商品布局，串聯親子出遊與消費需求，成功帶動連假期間來客與業績雙成長。