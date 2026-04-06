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台南農產進軍英國食品展 黃偉哲：首戰獲逾1.5億元商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南農產參加英國規模最大「英國國際食品飲料展（IFE）」。（台南市府提供）
台南農產參加英國規模最大「英國國際食品飲料展（IFE）」。（台南市府提供）

台南農產外銷版圖再擴大！英國規模最大、歷史最悠久的「英國國際食品飲料展（IFE）」於 3 月 30 日至 4 月 1 日在倫敦 Excel 展覽中心舉行。台南市長黃偉哲親率農漁產廠商組成「台灣臺南館」遠征，在駐英大使館協助下，首度參展即成功媒合超過 900 組貿易洽談，預估創造逾 1.5 億元新台幣商機。

市長黃偉哲表示，這次原本目標是「試水溫」，許多英國買家卻「一試成主顧」，台南農產外銷長期深耕日、韓及新加坡等亞洲市場，已建立穩固口碑。為持續開拓國際藍海，市府團隊去年起積極接觸大洋洲與歐洲，遠赴澳洲、荷蘭與法國推廣皆獲得良好迴響。有了去年經驗積累，今年首度挑戰英國倫敦 IFE 展，除了瞭解當地檢疫與市場條件，也意外發現英國買家對臺南農產的接受度相當高，隨著台南冷鏈外銷體系逐步成長，未來可長期耕耘英國市場。

農業局長李芳林表示，「台灣臺南館」展現深厚加工實力，吸引眾多重量級買主。包含頂級百貨 Harrods 及最大食品電商 Ocado 的買主均到場洽談，對臺灣及台南農產的風味、包裝及品質控管高度肯定。為期三天的展會中，臺灣臺南館累計吸引超過 900 組買主洽談，熱度遠遠超出原先預估。

食品展會場中最吸睛的是，台南館的金鑽鳳梨與紅寶石芭樂。由市府空運臺南新鮮的鳳梨與芭樂至展場，試吃活動吸引眾多買主熱烈詢問。除了外籍買主讚不絕口外，更有許多長居倫敦的臺灣鄉親聞香而來，感動表示能在異鄉吃到正宗家鄉味，詢問購買通路的熱度居高不下。

農業局強調，此次首征英國目標，原本是為了瞭解當地市場接受度，然現場洽談較預期踴躍，透過市長親自推廣更大幅提升買主信任。因看好英國市場潛力，農業局已當場確認明年將擴大規模參展。未來將持續針對歐洲消費習性開發專屬產品，強化外銷競爭力，讓台南優質農產持續在國際舞台發光，提升全球知名度。

新加坡 臺南 倫敦

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