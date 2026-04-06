台南農產首進英國食品展 吸引大百貨電商創1億5千萬商機

清明節前台南市長黃偉哲率農漁產廠商組成「台灣台南館」參加英國規模最大、歷史最悠久的「英國國際食品飲料展（IFE）」。市府上午表示，首度參展即媒合超過900組貿易洽談，預估創造逾1.5億元商機。

黃偉哲說，這次原本目標只是「試水溫」，許多英國買家卻「一試成主顧！」台南農產外銷長期深耕日、韓及新加坡等亞洲市場，已建立穩固口碑。為持續開拓國際，市府團隊去年起積極接觸大洋洲與歐洲，遠赴澳洲、荷蘭與法國推廣都獲得良好迴響。

他說，有了去年經驗積累，今年首度挑戰英國倫敦IFE 展，除瞭解當地檢疫與市場條件，也意外發現英國買家對台南農產接受度相當高，隨著冷鏈外銷體系逐步成長，未來可長期耕耘英國市場。

局長李芳林表示，「台灣台南館」展現深厚加工實力，吸引眾多重量級買主。包含頂級百貨Harrods及最大食品電商Ocado的買主都到場洽談，對台灣及台南農產風味、包裝及品質控管高度肯定。三天展會中，台南館累計吸引超過900買主洽談，熱度遠遠超出原先預估。

他說，展場中最吸睛的是金鑽鳳梨與紅寶石芭樂。市府空運新鮮鳳梨與芭樂至展場，試吃活動吸引眾多買主熱烈詢問。除外籍買主讚不絕口，更有許多長居倫敦的台灣鄉親聞香而來，感動表示能在異鄉吃到正宗家鄉味，詢問購買通路熱度居高不下。

農業局表示，此次目標原是為瞭解當地市場接受度，然而現場洽談踴躍，市長親自推廣更大幅提升買主信任。因看好英國市場潛力，農業局已當場確認明年將擴大規模參展。將持續針對歐洲消費習性開發專屬產品，強化外銷競爭力，讓台南優質農產持續在國際舞台發光，提升全球知名度。

台南農產首進英國食品展、吸引大型百貨、電商洽購，創1億5千萬商機。圖／台南市政府農業局提供

台南農產首進英國食品展、吸引大型百貨、電商洽購，創1億5千萬商機。圖／台南市政府農業局提供

台南農產首進英國食品展、吸引大型百貨、電商洽購，創1億5千萬商機。圖／台南市政府農業局提供