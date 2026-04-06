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九份老街天天可做生意有人加租搶店面 但設籍人口流失10年少兩成

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區九份商圈天天有生意可做，抬高店面租金，但因房屋難改建，就業機會少，設籍人口逐年流失。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區九份商圈天天有生意可做，抬高店面租金，但因房屋難改建，就業機會少，設籍人口逐年流失。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳區九份老街，因為天天有生意可做，店租高於假日才見人潮的商圈。只是多數相對低薪的服務、勞務職缺，加上礦區老舊住家難以改建，不少年輕人出走，歷久不衰的九份老街，商圈看似熱鬧，居民近十年來反而減少兩成。

九份地區由永慶、基山、崇文、福住和頌德五個里組成，戶政資料顯示，2015年設籍人數1967人，隔了10年，去年人數是1539人，減少21.7%。

頌德里長林高白梅說，九份留不住年輕人，最大的原因是房子是自己蓋的，但沒有土地所有權，現行法令又要求要維持原狀。房子那麼舊、那麼爛，怎麼住？結果就是老人家住慣了，繼續住。下一代下山過生活，導致觀光客很多，居民很少。

永慶里長許義村認為，九份老街商圈看似產業聚集，但因為這幾年沒有高消費力的「陸客」，日、韓等國遊客雖多，花錢相對「保守」，店家如果獲利有限，員工薪資福利自然也受限，工作職缺很難留住在地年輕人。

九份老街因為知名度高，假日常湧入大量人車。林高白梅和許義村認為商圈發展帶來的後遺症，就是假日交通惡化。「假日不能生病」，許義村說，九份人會這樣半開玩笑，因為九份沒有醫院、診所，也沒有藥房，如果掛急診，救護車可能也會塞在車陣中。

九份商圈發展協會專員許仲琛表示，現在老街的店面，知名度較高的「大店」，像阿蘭草仔粿、阿柑姨芋圓，比較有機會是原來在地的老闆經營，或是由第二代接手，其他店家大多數已改成外地人租屋開店。

「九份的租金是被租客抬高的」，許仲琛說， 外縣市郊區型的商圈大多是「假日經濟」，只有假日才有生意，九份老街卻是可以從周一做到周日，每天都有觀光客，所以店面月租金可能在10萬元左右，而且「要用搶的」。

許仲琛舉例，最近老街有家店的租約快到期了，竟然已有人找到房東，開出比現在更高的店租，而且會一口氣付清3年的租金，想要租下這家店，「這邊很多都是用這種方式搶來的」。

因為店租一直調漲，所以很多原來的開店的屋主，如果生意沒法做成「產業」，或是下一代不想接班，就會決定停止營業，改成收租。店面一旦出租，全家人也就不會再住在九份。

許仲琛也不諱言，商圈的店面雖然多，但大多是飲料、餐廳和伴手禮店，能提供的廚師或其他比較有技術性的職缺非常少。商圈創造的工作機會，大概就是店員或後場的勞務，無法成為讓九份年輕人留下來的誘因，最後選擇離開九份，下山尋找其他工作機會。

九份商圈發展近30年，雖有在地居民對假日塞車有怨言，但許仲琛認為，九份商家和在地居民已經相當程度融合在一起，留下來的居民，很多都是在九份的店家找工作。遊客太多雖會擠壓到他們的生活空間，民眾對商業發展帶來的副作用，並沒有很大的反彈。

許仲琛偶爾會擔任九份輕旅的導覽員，或者接待外賓。他發現有些遊客若闖進入民眾的生活空間，居民不會覺得怎麼樣，有些人還會指點遊客可以往哪邊走，那邊很漂亮。因為九份居民認為在地美景是他們的驕傲。

老街 九份

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