全台房貸族225萬人刷新高！為何房市不好房奴仍增加？專家：觀念改了

台灣房屋統計聯徵中心資料指出，即使去年房市交易急凍，房貸族仍持續增加，至今年1月全台已達225.2萬人，再創新高，且不只房奴越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仍在扛房貸的房貸族人口來到高峰，如以全台約2300萬人口換算，平均每10人就有1人扛房貸，顯示國人承擔房貸的情況愈來愈普遍。

她表示，全台房貸族人數逐年攀升，原因有三：

一、房價居高不下，近年銀行推出長年期房貸，最長可達40年，民眾購屋對銀行貸款依賴程度和年期都增加。

二、近年有新青安優貸助攻促進買氣，購屋貸款的人數快速增加。

三，早年房貸金額低、利率高，且貸款年期多落在20至30年，民眾多傾向早日還清，不欠銀行錢。然而近年投資理財管道多，房貸又力推長年期、長寬限期方案，每月還款壓力降低，民眾觀念逐漸改變，不只房貸借好借滿，也不急著還清。

進一步觀察，六都至2025年底，尚有背負房貸的存量規模，其中以新北市房貸存量達33.8萬筆最高，仍在扛債的房貸族規模居六都之冠。其次為桃園、高雄及台中。

台中市房貸存量更首度突破20萬筆，年增約1.4萬筆，為六都中房貸族增加最多的縣市；台南市房貸存量僅約10.8萬筆，為六都中房貸族規模最小的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察六都房貸存量均呈現年增趨勢，顯示新增房貸的量體高於還款去化速度，因而帶動整體房貸族規模擴大，而房貸族規模的高低，亦與各縣市人口基數、房價水準及房市景氣等因素相關。

李家妮指出，新北市為全台人口之最，加上房價相較台北市親民，成為北漂購屋族主要承接區，在豐沛剛性自住需求支撐下，房貸族規模自然居高不下。

台中市近年人口成長快速，產業發展動能強勁，成為中部外圍縣市就業人口居住核心，受惠於新興重劃區供給大量釋出，不僅吸引在地自住，更不乏投資置產族群進場，推升房貸族群快速增加。

而台南市人口為六都最少，加上整體房價為六都最親民，購屋門檻負擔輕鬆，相對更有機會加速去化房貸，擺脫房奴一族，讓房貸族人口規模維持低檔。

近十年全台房貸族人數。資料來源／台灣房屋