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經濟選書／與AI共事 從如何分工開始

經濟日報／ 伊森．莫里克
《工作者的AI共智模式》書封。 天下雜誌╱提供
《工作者的AI共智模式》書封。 天下雜誌╱提供

人們開始認真使用AI後，頭一個會問的問題，就是自己的工作會不會受到影響。答案是八成會。這個問題事關重大。至少有四個來自各界的研究團隊，嘗試量化人類與AI能做的工作究竟有多少重疊。研究人員利用十分詳細的資料庫，研究1,016種職業需要完成的工作。每一分研究的結論都一樣：幾乎是我們所有的工作，全都與AI的能力有交集。

這句話的意思不是你的工作就會被取代。如果要了解為什麼我這麼說，需要從幾個不同的層面，更加仔細地思考工作的概念。一份工作（job）由多種任務（task）組成，而工作又隸屬於體系（system）之下。如果沒考慮體系與任務的概念，就無法真正了解AI對工作產生的影響。

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