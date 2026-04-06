點子農場／地緣風險下的國力修煉

美國期中選舉將在今年11月舉行，全世界都在屏息以待。

表面上看來，各國領導人都希望戰爭儘快結束，以平息動盪的油價與通膨，但現實的劇本往往更加冷酷。伊朗革命衛隊已轉向「分散式指揮」。德黑蘭正從初期的精確反擊轉向全面升級，並對以色列發動不間斷的飛彈騷擾。更深層的變數在於大國間的暗合，這場戰爭究竟能否在美國期中選前畫下句點？若戰火持續延燒，對台灣與全球秩序又將產生何種結構性的衝擊？

我與華南銀行徵信產經研究部經理張惠龍對談，他同時身兼臺灣理財顧問協會國際志工組召集人及CFP持證人，擁有極為豐富的資本市場與產經研究經驗。我們從金融實務與政經人文兩個層面交鋒，試圖在混亂的煙硝中，勾勒出未來的幾個可能畫面。

張惠龍綜合各方觀點指出，這場戰爭不至於燒過2026年，且極大機率在近期，也就是4月中下旬告一段落。核心原因在於川普政府必須為11月的選情鋪平道路，他需要一個「勝利者」的姿態回歸國內。

值得注意的是，這場戰爭展現了與越戰截然不同的科技特性。張惠龍認為，現代戰爭大量使用無人化設備與AI精準打擊，美軍傷亡被控制在極低的兩位數，這與越戰時期動輒四位數的人力代價有著天壤之別。這種「低損耗」讓美國在戰略上擁有極大彈性，能像精明的生意人一樣精準計算撤軍時機，而不必擔心國內出現大規模的反戰浪潮。

然而，如何讓伊朗「體面」地下台階，是停火能否落實的關鍵。美國可能透過中國遊說伊朗達成表面停火，而伊朗則可能以收取荷莫茲海峽「過路費」作為條件，用經濟補償換取主權尊嚴。這種「以商易政」的策略，將地緣衝突轉化為一種可以談判的成本，或許是各方止損的最佳方案。

張惠龍指出，儘管政治上積極尋求停火，但經濟上的創傷早已深刻烙印在供應鏈中。根據最新的產經評估數據，全球每天有26%的石油與20%的天然氣貿易需經由荷莫茲海峽，而亞洲國家正是這條生命線最脆弱的依賴者。

研究報告顯示，各國的風險抵禦力存在顯著差異。菲律賓、泰國、印度等國因安全儲備不足（僅約10至45天），受衝擊最深，菲律賓甚至已於3月底宣布進入能源緊急狀態。相較之下，日本擁有254天、南韓208天及大陸約四個月的雄厚石油儲備，短期斷供風險較低。

至於台灣，雖然石油儲備約150天，看似安全，但發電結構高度仰賴天然氣，能源命脈顯得格外脆弱。這場戰火墊高所有產業成本，通膨壓力讓聯準會（Fed）原定的降息進度受阻，市場甚至開始擔憂「停滯性通膨」的重臨。這對全球資本市場而言，無疑是一場緩慢且痛苦的「失血」。

這場戰事宣告了一個新時代的降臨：「地緣政治風險凌駕經濟效率」。過去我們引以為傲的「及時生產」與全球分工優勢，在能源命脈受制於人的現實下，反而可能被視為高風險。

這對台灣是一個巨大的啟示。當「拳頭大」成為國際新秩序的潛規則，我們不能只依賴科技產業的領先，更需要修煉應對地緣風險的國力。