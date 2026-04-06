數位行銷／人機共創 在AI浪潮中突圍

根據DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會在3月初發布的《2026台灣數位行銷趨勢報告》，今年將是數位行銷產業的實戰年。市場競爭核心已從工具掌握度轉移至服務信任與數據治理。在景氣反轉與消費外移的雙重挑戰下，品牌如何深耕興趣圈圈，並接住消費者情緒，將成為決定成長的關鍵。

愈來愈多的消費者決策，已交由AI代理人（Agentic AI）代勞。你還在拚命衝Google排名嗎？如果貴公司的品牌內容無法被AI讀懂、引用和推薦，那就要小心了！因為，客戶很可能根本不知道你的存在。

這就是今年春天最重要的數位行銷趨勢：GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎優化）結合AgenticAI（代理式AI）。過去SEO是讓Google找到你，現在GEO+AAO（AI Agent Optimization）則是讓各種AI工具主動推薦你、直接幫客戶行動。

換言之，品牌不再爭奪點擊，而是爭奪被AI信任的引用權。誰先掌握這波趨勢，誰就能在零點擊時代（Zero-ClickSearch）搶占先機，實現流量、轉換與品牌權威的三贏。

例如，消費者將不再查詢關鍵字，而是直接問AI：「推薦台北春季健行路線」或「哪個保養品適合敏感肌」。AI代理人則進一步採取行動，像是自動比價、下單或預約等。

早在兩年前，Gartner就預測到今年傳統搜尋引擎流量將下滑25%。當AI能夠直接回答使用者的問題，誰還願意花時間點進網站看文章？台灣品牌若還停留在堆砌關鍵字或透過短影音刷存在感，等於主動把客戶拱手讓給競爭對手。

GEO的核心邏輯很簡單卻威力強大：讓內容變得AI友好。它不再只靠關鍵字密度，而是強調結構化資料（Schema Markup）、問題導向回答（Question-First Content）、權威背書（E-E-A-T：Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness）、引用安全性（QuotableSections）以及多媒體輔助（影片、圖表）。Agentic AI則更進一步，讓AI代理人能直接執行任務，如一鍵預訂或客製化提案。這不是技術升級，而是行銷思維的典範轉移：從推廣轉向被AI選中。

實戰成效已證明一切。國際上有多家品牌透過GEO大幅翻轉局面，本土也有亮眼的案例。例如2024年東元文教基金會曾委託傑思・愛德威的智慧方案，以「AI山林嚮導」為主題，設計具有導覽、環境回報與50國語言等多元的智能服務App，讓大眾能以智慧、友善的方式走進山林，呈現山海圳的人文、生態、便捷、精確與永續的特色。

那麼，各家品牌該如何立即行動？只需三個步驟：

一、診斷現況：用免費AI工具測試核心關鍵字，看AI是否提及貴公司？若沒被引用，立刻找出差距。

二、重構內容：將舊文改寫成問題解答格式，添加Schema、統計圖表與專家視角。

三、建立信任機制：主動揭露AI使用透明度，並結合第一方數據治理，避免隱私風險。

當然，挑戰依然存在。AI內容氾濫導致消費者疲勞，品牌若只靠機器生成，缺乏人性溫度，很快就會被淘汰。解決之道是人機共創：AI負責效率與規模，人類負責策略、情感與最終把關。

台灣行銷人向來擅長彈性與創意，這正是我們在全球AI浪潮中突圍的優勢。