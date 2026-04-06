行政治理／投保中心董事長張心悌 建制資本市場防護網

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）設立的初衷是為市場注入一股安定的力量，讓投資人能更敢於投入資本市場。2025年投保中心以投保法新制與獨董盡責審議雙管齊下，營運繳出亮眼成績單。

注入安定力量

投保中心董事長張心悌六年前上任，有感於投保中心跟獨立董事之間並不是站在對抗的關係，因為獨董設立的初衷是幫助公司治理，但隨著資本市場交易結構日益複雜，董事會的監督責任加重，尤其獨立董事在重大議案審議中，常面臨資訊落差、時間壓力與法律責任風險。

然而，健全的董事會是預防投資人損害的第一道防線，投保中心積極推動獨董盡責審議，希望在前端做好一個防護網，讓台灣資本市場更好。

張心悌說，從實務觀察發現，獨董遭追究責任，往往並非「未出席、未表態」，而是「未能清楚辨識風險、未留下合理審議軌跡」。因此，推動投保中心「獨立董事盡責審議制度」，透過制度協助獨立董事在審議財務、投資、或交易等重大議案時，掌握應注意的關鍵風險與提問方向、建立可被檢驗的決策過程。

因此，投保中心依據相關法規及守則，建立涵蓋五大面向的審議機制，分別評估獨董的會議出席及業務執行情形、與稽核部門互動、與財會部門互動、與簽證會計師或其他專業人員互動，以及公司法遵循落實情形。

目前已有八家公司超過20位獨董被追究責任，但透過「獨立董事盡責審議會」，有七位獨董沒有被起訴或上訴。

投保中心也出版電子書《獨立董事實戰手冊Ⅰ：看懂、問對、做好》，彙整投資人多年參與訴訟、公司治理與董事會實務經驗，從常見爭議類型、重大議案審議重點、提問方向到風險控管實例，提供獨立董事具體可操作的參考指引，協助其在實務運作中兼顧專業判斷與法律風險管理。

促進健全運作

另一方面，投保中心持續積極推動數位化，數位求償受理系統自2024年底全面上線後，2025年採行線上登記的投資人比例已突破六成。投資人經由電子簽章與數位授權，不僅大幅縮短受理時間，也免去紙本寄送與親自奔波，快速完成求償登記。

張心悌說，為了讓求償款項落實發放，投保中心今年起也增加「簡訊通知機制」，提醒投資人領取賠償款。此外，配合持續推動的「錢找人」活動，主動協助遺忘賠償金的投資人及時領取，大幅提升了賠償款發放的效率。

2025年實質補償金額達4.48億元，是近五年來最高，其中，光是科風一案獲償金額就達2.5億元。歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，實際取得賠償款項累計達80餘億元。展望未來，投保中心以投資人權益為核心，深化團體訴訟制度的實質功能，結合數位工具提升服務效率，並透過制度化、實務化的公司治理倡議，促進董事會健全運作，期望打造公平、透明且值得信賴的資本市場。