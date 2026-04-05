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邀集16家企業聯手釋出772職缺 北市就服處春假後徵才起跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市就業服務處將於4月8日至4月10日舉辦現場徵才活動，邀集16家企業聯手釋出772個工作機會，涵蓋餐飲旅宿、零售、物流運輸、公共自行車、娛樂及照顧服務等多元產業，提供求職、轉職與兼職民眾絕佳媒合平台。

北市就服處表示，這次最大亮點為台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，其營運公司孩享趣股份有限公司一口氣招募258名人才，橫跨營運、資訊、財務與人資等領域。其中第一線營運夥伴將成為打造沉浸式親子體驗的關鍵角色，薪資最高上看55K，兼職時薪達220元，並提供完善獎金與升遷制度。

此外，深耕大台北中古車市場的棋勝汽車，積極布局數位轉型，釋出社群行銷、設計與影音企劃等職缺，月薪35K起，邀請創意與專業兼具的人才加入。

在民生服務領域，「微笑單車」招募調度與維護人員，月薪最高近50K；照顧服務產業則釋出高時薪職缺，最高可達650元，全職月薪上看60K，兼顧收入與職場穩定。

臺北市就業服務處表示，本週徵才活動不僅職缺數量充足，更結合新興產業與民生服務，期望協助民眾快速就業，打造穩定且多元的職涯發展機會。歡迎有求職、轉職需求的市民朋友把握機會，親臨各就業服務站。

本週徵才廠商有統一超商、和德昌(麥當勞民生一店)、微笑單車、新瑞宅配、棋勝汽車、錢櫃、屈臣氏、孩享趣、漢記(朱記餡餅粥)、洛碁、北大消防安全設備及聯承、曜玥、百家、愛馨、惠安居家長照機構等，共計16家企業。

台北 求職 北市

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