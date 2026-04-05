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東陽第1季營運面臨傳統淡季考驗 分析師卻看好全年營運向上

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

東陽（1319）1月營收月增2.7%、年減3.5%，2月營收則是月減33.2%、年減42.8%；分析師表示，2月營收明顯下降，主要是受到農曆春節假期，以及台美關稅波動影響；客戶將待關稅15%明確實施後，才會大量拉貨。

因此，預期3月營收有望較1月略增；雖第1季為傳統旺季，但因關稅波動影響，預估營收56.3億元，季減10.3%、年減19.9%。

法人機構表示，東陽在2025年營運方面，受到美國關稅、中國車市、匯率等因素影響，AM、OEM營收表現相對平緩，分別為年減0.3%、年減6.3%，全年營收年減1.9%；獲利能力方面，雖第2、3季毛利率走弱，但受惠於第1季高毛利率帶動、且第4季毛利率回升，全年毛利率較2024年略增，稅後純益38億元，年減13%，每股獲利（EPS）6.43元，公司將配發現金股利5元。

2026年方面，若台美關稅底定，受惠於北美市場補庫存需求及價格穩定，AM業務仍是營收主要成長動能來源，OEM營收表現將相對平穩下，預估全年營收261.4億元，年增4.1%，稅後純益40.8億元，年增7.3%，EPS為6.9元。

美國 關稅 東陽

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