三井營收超車微風躋身前4強 百貨布局競爭升溫

台灣百貨業版圖迎來震盪，隨著日本三井在台多點開發逐步到位，2025年營收衝破新台幣380億元，超越微風集團，躋身全台百貨前4強。專家表示，在三井強勢擴張下，百貨龍頭新光三越也調整戰略，邁入從「大者恆大」與中小型精緻化商場並行的策略轉折期。

三井目前在台共有5個據點，以2025年營運表現來看，3家Outlet包括林口、台中港、台南一期營收分別為新台幣108億元、64億元、45億元；2家購物中心LaLaport包括台中店營收88億元、以及去年3月開幕的南港店，未滿一年營收即達74億元。5個據點合計年營收近380億元。

隨著高雄鳳山LaLaport預計明年開出，三井北中南布局將趨於完整。

三井表示，LaLaport南港目前開出95%品牌，下半年大型兒童職業體驗樂園KidZania將開幕；另台南三井Outlet近日開出2期後，市場估三井零售營收今年將有望突破400億元。

三井擴張據點成形 營收躍升擠入前4強

市場推估，微風集團目前共9個據點，2025年營收約350億元、年增3%；而三井僅憑5個據點，2025年營收即逼近380億元，首度超車微風擠入百貨前4強，不僅展現日系零售的高坪效實力，更實質撼動國內百貨排名。

在三井擴張帶動下，潛在新戰場也逐步浮現。國產實業南港舊廠區開發案預計2027年底完工，將規劃商場與辦公空間，國產實業董事長徐蘭英日前曾表示，商場有包括新光三越與微風等大型業者接洽，後續發展備受關注。對此新光三越表示，不評論相關投資規劃。

新光三越董事長吳東昇接受中央社記者詢問時表示，新光三越在中國市場的營運已逐漸穩定，未來希望加強投資台灣市場；若有合適機會也樂見拓點，但希望場域規模不要太小，且空間條件不要過於垂直，以利整體商業規劃。

中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋接受中央社記者採訪時表示，近年三井不動產透過購物中心LaLaport與Outlet雙軌布局，在台灣北中南陸續開出商場，帶動整體營收持續成長，已逐步完成全台主要據點配置。

其中LaLaport鎖定家庭客群，隨高雄鳳山店明年開出，將成為後續成長動能；而Outlet則多設於非市中心，展店策略已趨成熟。

蔡明璋指出，三井在台策略十分靈活，除了商場之外，也進行飯店和住宅開發；在日本則多以交通捷運設施，採TOD（大眾運輸導向開發）模式發展，並發展位於商業區或辦公區內的中小型商場。

以近期正重新招標的台北車站微風商場就具備TOD條件，不過三井未參與相關投標，顯示其大型據點布局已大致完成，現階段需時間消化既有投資，並持續評估未來發展方向。

本土百貨業者方面，蔡明璋指出，近年百貨業不但奉行「大者恆大」，而且「越蓋越大」，動輒開發幾萬坪以上大型商場；例如近期將開幕的台中漢神洲際購物廣場商場規模達6.6萬坪、位在高鐵台中站旁的「D-ONE第一大天地」營業面積更高達9萬坪，都是延續此趨勢，大規模開發仍具競爭力。

「有趣的是，商場大到一定程度，會發現百貨業者後來開始朝中小型精緻化商場發展。」他舉例，去年誠品在台南開的店，為6000坪4層樓街邊店；新光三越2023年台北東區開幕的DIAMOND TOWERS僅4500坪、去年開幕的台南小北店為中型百貨規模，顯示百貨業在大型據點之外，也加速發展中小型商場，整體版圖趨於多元化。