壽司郎好市多都是客戶 鮪魚大王準備征服「挑嘴貓」

位於屏東農業科技園區，一座巨型白色貓咪造型建築矗立於此，吸引不少人駐足拍照，也讓人好奇這座「貓咪工廠」的來歷。這是貓食品牌「愛貓一生」的觀光工廠，很少人知道的是，其背後推手是全球最大水產供應商之一，有「鮪魚大王」之稱的台灣隆順漁業集團。

愛貓一生董事長、隆順漁業集團總經理王志遠說，要征服挑嘴貓的關鍵在於「嗜口性」，這也正是這座貓咪工廠從水產霸主跨界寵物食品的核心競爭力。

隆順漁業長期供應鮪魚等水產原料，以零下60度的超低溫物流系統為優勢，維持鮪魚鮮度，不但成功切入好市多（Costco），供應鮪魚產品，壽司郎、雀巢和寵物食品巨擘瑪氏（Mars）也皆是其客戶，超過8成比率為外銷，更在美國成立「大洋（Da YangSeafoods）」公司。

另外，隆順漁業也在2008年開出餐廳「順億鮪魚專賣店」，目前北中南有超過20家門市。

「貓是大客戶」 隆順布局寵物食品市場

從遠洋漁業延伸至餐廳，再跨足貓食品牌，王志遠說，他在美國生活時就曾養過貓，更笑稱現在有一個小女兒，就是他的愛貓。

但更重要的是，對隆順而言，「貓，本就是我們的大客戶」，他說，全球貓食市場就超過新台幣8000億元，過去隆順主要供應包含鮪魚、鱈魚、蝦、蟹等多種水產給國際寵物食品品牌。

王志遠說，這些國際品牌會再將原料加工成乾糧或罐頭食品，相較之下，愛貓一生在屏東新建的工廠規模雖較小，較像是「自己煮飯給貓吃」，但可依訂單即時出貨，定位為「premium（優質），但飼主價格可負擔」的產品。

「很多人誤解，寵物食品是用副產品，其實我們是用整隻雞、整隻魚製作」，王志遠說，因為貓比狗挑食，所以工廠研發貓食最大挑戰，就是達到貓的「嗜口」性，「不是一般人說的『適口』，而是要投其所好，是『嗜』好的嗜，製作上需要經過很多道工藝。」

王志遠也分享早年在水產廠的往事，他回憶當時公司採購沙丁魚作為抓捕鮪魚的魚餌，初期因沙丁魚不夠新鮮，船長投訴無法用來抓鮪魚，後來才知道「鮪魚要吃的魚餌是要最新鮮的，要比沙西米（生魚片）還新鮮。」

他認為，這樣的邏輯同樣適用於寵物食品，正是因為「挑嘴貓很多」，加上動物味覺比人還敏銳；但有許多寵物食品因應大量生產，在製程中可能流失營養，需透過添加物補足，因此如何保留原有風味與營養，是品牌競爭關鍵之一。

「有一部分要強調的是，副產品不是不好，只是有不同的做法」，王志遠說，像順億鮪魚專賣店就致力「全魚利用」、「食材零浪費」，例如將非生食級的部位進行熟食處理，魚頭則用於熬煮味噌湯等。

他指出，未來愛貓工廠希望將朝向園區共生發展，預計一年後會設置寵物友善咖啡廳和餐廳，販售壽司、丼飯、飲料與輕食，並對外開放，盼帶動相關產業發展。

王志遠也希望，推出貓食品牌，能讓漁民的漁獲，「多一個通路選擇」，也讓漁民面對市場波動時能更具彈性。