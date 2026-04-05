新創量能擴散 專家：北部以外產業聚落成形

雙北地區作為台灣首都圈，坐擁完善資源、交通路網便利且機能完善，新創能量是全台之首。不過台經院觀察，隨著各地區產業特色愈來愈鮮明，加上政策推動，北部以外產業新創聚落已成形，新竹半導體、嘉義無人機均為顯著案例。

台灣經濟研究院FINDIT研究團隊統計6都及新竹地區新創企業家數分布，以台北市3894家居首、新北市1302家居次，台中市818家、新竹地區761家、高雄市752家、桃園市562家、台南市481家。

台經院副研究員周佳寧表示，FINDIT研究團隊統計的新創樣本是以技術創新及商業模式創新為主，當區域有產業園區、資金挹注、人才密集，或大專院校扮演孵育人才的角色，自然有利新創發展，這也使台灣新創地圖明顯集中於六都，且以北部占多數。

周佳寧接著說明，非6都方面，新創類型則偏向解決在地問題的社會企業與地方創生團隊。

不過近幾年來，隨著政府推動區域均衡，扶植在地產業園區，周佳寧認為，已經慢慢看到雙北以外地區的新創聚落成形；新竹因科學園區優勢，帶動新創家數成長效益最顯著。除了新竹本身為半導體與高科技產業發展重鎮，大企業與工研院分拆（spin-off）團隊，也讓新竹新創能量相當活躍。

周佳寧指出，新創選題方面，健康醫療與生技、工業製造及硬體領域為普遍熱門領域，不過縣市若具有強烈地方特色，也會激勵對應的新創應用蓬勃發展；舉例來說，台北市娛樂產業發達，媒體內容與娛樂便擠進新創第2大應用領域，台中市糕餅文化盛行，食品與餐飲排名第3。

另外，總統賴清德將無人機納入5大信賴產業，並以嘉義作為無人機發展重鎮。周佳寧表示，無人機需要場域試飛，有了政策支持及園區效益，許多無人機相關新創事業落腳嘉義，無人機國家隊「經緯航太」也進駐嘉義。

其實從國發會推動、現正進入複賽階段的「創業綻放-創業大聯盟競賽」報名成果，也可看出台灣新創量能正逐步擴散至全島。

根據統計，創業大聯盟競賽共收到2805組報名，來自6都地區占71.16%，非6都地區占28.84%，貼近6都與非6都的人口分布比率。國發會官員特別指出，全台非六都每個縣市都有參與，離島地區也有團隊投入，象徵創業能量已經突破都會圈，深入全台角落。

創業大聯盟競賽分組召集人之一、台北大學商學院院長黃啟瑞表示，台灣新創發展過去由雙北一支獨秀，近年隨著各縣市產業聚落成形、台積電南下設廠、大專院校研發能量持續進步，桃園、台中、台南、高雄與雙北的差距逐漸縮小。

黃啟瑞坦言，創業大聯盟競賽機制強調區域均衡，因此300組入圍名單中，設計6都及非六都各150組，一開始確實擔心會不會雙北以外的4都以及非6都地區案件量沒那麼大、質感沒那麼好，後來就鬆了一口氣，「量多、質也厲害，都有看到各別亮點」。

黃啟瑞感慨，台灣產業結構以中小企業為主，但要從中小企業成長、茁壯，走向IPO成為上市櫃公司，過程非常艱辛。台灣畢竟市場沒有那麼大，不提美國矽谷，單是亞洲鄰近國家如新加坡、韓國，新創生態系多比台灣活躍，因此更需要政府協助。

創業大聯盟競賽因總獎金規模突破新台幣3億元，成為史上最大創業競賽計畫。黃啟瑞認為，3億元獎金乍看之下很多，但台灣近年經濟成長強勁，帶動稅收超徵，如果能夠用於活絡創新氛圍，相信可以點燃創新火種，為下一代資本市場挹注活水、培養潛在上市櫃動能。