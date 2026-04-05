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6、7樓老屋公安申報惹民怨 專家：僅是回復原狀、安全不容妥協

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市6、7樓集合住宅納入建築物公共安全申報制度，引發部分老舊社區反彈。圖／新北市城鄉局提供
新北市6、7樓集合住宅納入建築物公共安全申報制度，引發部分老舊社區反彈。圖／新北市城鄉局提供

新北市6、7樓集合住宅納入建築物公共安全申報制度，引發部分老舊社區反彈。對此，專家指出，制度本質在於回復建物原有安全條件，並非額外加重負擔，同時也強調居住安全不容妥協，相關措施具有必要性。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公安申報是依據建築物原竣工圖與設計條件進行檢查，目的在確認建物於使用階段仍維持既有安全狀態，而非要求全面翻新或額外強化。他指出，實務上常見問題，多為住戶後續使用過程中的變動，例如外推防盜門、占用走道或影響逃生動線等，才會被要求改善，「主要是回復到原本合法設計的狀態」，確保避難通道順暢。

針對外界關心的改善成本，汪俊男認為，多數情況僅是回復原狀，費用並不如外界想像龐大，但由於部分社區長期未留意使用變動，制度納管初期確實可能帶來適應期與不便。他也指出，建築法早已規範建物在取得使用後須持續維護安全條件，公安申報制度只是逐步擴大適用範圍，從高樓層與商業設施延伸至6、7樓住宅，政策方向仍屬合理。

建築師陳柏宗則從安全角度強調，公共安全屬基本底線，「公共安全本來就需要，沒有妥協的空間」，相關規範是為確保住民在緊急狀況下能順利避難。他指出，若樓梯間遭占用或逃生動線受阻，一旦發生火災恐釀重大風險，因此即使是老舊建物，也應進行必要改善。

對於住戶反映拆除外開防盜門影響防盜功能，陳柏宗認為，逃生通道不應因管理或防盜需求被阻塞，「不能因為管理問題把安全通道鎖死」，建議可透過更換合規門扇或加裝監視設備等方式兼顧安全。他直言，「安全無價」，居住安全沒有妥協空間，制度推動應以保障生命安全為核心。

公安 建築師

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