新北6、7樓住宅納公安申報明年將開罰 議員住戶齊喊老屋難負擔

新北市6、7樓集合住宅納入建築物公共安全申報制度，工務局統計目前申報率約51.7%，並將於116年第2季起針對未申報案件開罰；地方民代及基層住戶均反映，老舊公寓面臨修繕成本高與結構限制，政策推動恐加重社區負擔、引發民怨。

工務局說明，6、7樓集合住宅自114年起納入申報範圍，常見缺失包括安全梯使用易燃材料裝修、防火門不符規定及外開防盜鐵門等問題。由於多數社區尚未成立管理委員會，需先整合住戶完成改善後才能申報，市府115年將以輔導為主，待制度逐步上軌道後，116年第2季才會開始裁罰未申報案件。

另在8樓以上集合住宅部分，工務局指出，自114年至今已有25件因未完成公安申報遭裁罰，主要原因同樣集中在安全梯與防火門等缺失未改善，顯示部分社區在改善與申報作業上仍有困難。

新北市議員周勝考表示，制度本意在提升居住安全，但實務上老舊公寓面臨修繕經費龐大、建物條件受限等問題，難以全面配合。他指出，自己居住的社區也已接獲通知要求改善，雖目前以輔導為主，但屋齡逾40年的建物若須依新制改善，多需住戶自費負擔，讓民眾感到壓力沉重。

基層住戶也有相同感受。板橋某社區財務委員林先生表示，其社區屋齡約38年，近期接獲公安申報改善通知，「老舊建築物要配合現在的新法規，當然跟不上」，部分改善還可能影響原有建築結構，增加施工困難。他指出，目前改善費用須由住戶自行負擔，「完全沒有補助」，各戶都要自行出資，對住戶而言是一筆不小開銷。

林先生舉例，社區部分住戶須拆除外開式防盜門，以符合逃生動線規範，但防盜門拆除後也引發安全疑慮，「沒有防盜門，大家心裡多少會不安」。他坦言，社區內對此政策尚未形成共識，部分住戶已開始改善，但也不少人仍在觀望。

周勝考認為，現行制度與地方實際情況存在落差，若缺乏分級管理、過渡期及補助機制，恐使政策在推動過程中引發住戶與管委會間衝突，反而造成更多爭議。他呼籲市府，在確保公共安全前提下，應提出更具彈性與可行性的配套措施，包括分階段改善、提供補助與明確指引，協助老屋社區逐步完成改善，兼顧安全與民眾負擔。