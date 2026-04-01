不用再跑花蓮了！台東開土木學分班 2千元學分費拚翻轉人生

過去想在台東進修土木相關課程，不少人都得一大早開車北上花蓮，上完課再摸黑回家，來回動輒3、4小時的車程，讓不少有心進修的人打退堂鼓。現在，這段「進修之路」終於有機會縮短了。

台東縣政府今宣布，將與國立屏東科技大學合作，在市區開辦「土木工程學分班」，把大學課程直接搬進縣府會議室，讓在地民眾不用離鄉背井，也能取得專業學分。

「我們台東人進修，不應該這麼辛苦。」饒慶鈴說，過去即便有相關課程，多半設在花蓮，對台東人來說負擔太重，因此縣府決定自己開班，從根本解決工程人才不足的問題。

這項學分班規畫4個學期、共23學分，課程內容包含工程力學、結構學、測量學等，瞄準有志考取土木技師的民眾。最吸引人的是費用，每學分只要2000元，遠低於一般市場行情，加上課程安排在每周六，也讓不少在職者看到機會。

「以前想念，但真的卡在時間跟交通。」一名在工地工作的年輕人說，若能在台東上課，「會比較敢去試試看，畢竟不用請假、也不用一直跑外縣市」。

縣府也透露，這次特別邀請屏科大土木系師資南下授課，包括系主任李明輝與多位具博士背景的教授，希望讓台東學員也能享有與本校相同的教學品質。

事實上，台東近年積極補強工程人力，去年才為土木建築類約用技術員調薪，起薪提高到5萬至6萬元，希望把人留下來。如今再推學分班，則是希望「把人培養起來」。

有地方工程業者就直言，台東一直缺工程人才，「很多案子不是沒有工作，是找不到人」，如果能在地培養人才，長期來看對產業是好事。不過也有人觀望，認為課程能否持續、考照是否真的有幫助，還需要時間驗證。

縣府表示，這次學分班不限縣府同仁，一般高中職畢業、有意轉職的民眾都可以報名，希望打造「在地培訓、在地考照、在地就業」的完整路徑。