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三輪慢車翻覆意外頻傳！台東推合法化掛牌牛步 業者投保難成關鍵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府自去年6月24日起施行「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，政策上路近1年，實際掛牌數卻成長緩慢，與預期仍有落差，引發各界關注。記者尤聰光／攝影
台東縣政府自去年6月24日起施行「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，政策上路近1年，實際掛牌數卻成長緩慢，與預期仍有落差，引發各界關注。記者尤聰光／攝影

為提升觀光安全並推動產業制度化，台東縣政府自去年6月24日起施行「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，要求業者完成車輛檢驗與投保後方可合法營運。然而政策上路近1年，實際掛牌數卻成長緩慢，與預期仍有落差，引發各界關注。

據了解，目前全縣約有400餘輛三輪以上營業用慢車，多集中於池上、關山等觀光熱區。縣府雖已於去年8月12日協助首批15輛車完成合法掛牌，但整體推動進度依然「牛步」。交通處交通管理科長劉奇朋表示，目前池上地區已有51輛慢車完成掛牌，縣府持續與地方協會及業者溝通輔導，盼加速合法化腳步。

不過，第一線業者卻有不同聲音。有業者坦言，驗車流程與保險制度仍不夠明確，是不少同業觀望的主因。「不是不想合法，是成本跟規範還不清楚，大家都在看別人怎麼做。」也有業者直言，若強制推動卻缺乏配套，恐影響生計。

保險問題更是關鍵。部分業者指出，目前市面上缺乏專屬於慢車的保險商品，投保條件與保費仍待釐清。對此，劉奇朋回應，縣府已透過交通部與中華民國產險公會媒合保險公司，評估開發適合慢車的保險方案，盼降低業者負擔，提高參與意願。

另一方面，安全議題也逐漸浮上檯面。近期台東地區接連發生多起三輪慢車翻覆意外，雖多為輕傷，但已引發遊客疑慮。有遊客表示，搭乘慢車遊覽稻田風光本是輕鬆行程，「但看到新聞說有翻車，其實會有點擔心安全問題」，也有人認為若能有明確管理與保險制度，「反而會更安心搭乘」。

地方觀光業者則指出，慢車是池上、關山重要的觀光特色之一，若能完成制度化，不僅提升安全，也有助產業長遠發展。「現在是轉型的關鍵期，政府跟業者需要更多溝通，而不是各走各的」。

縣府強調，推動慢車合法化的初衷在於保障遊客與業者雙方安全，未來將持續強化輔導與配套措施，在兼顧產業發展與公共安全之間取得平衡。隨著觀光旺季將至，慢車管理是否能加速上軌道，也成為外界觀察焦點。

台東 交通部

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