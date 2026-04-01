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引爆瘋媽祖商機！7-ELEVEN 兩倍備貨 行動購物車、宅配服務相挺

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
引爆瘋媽祖商機！7-ELEVEN兩倍備貨 OPEN!行動購物車、宅配服務相挺。7-ELEVEN／提供
引爆瘋媽祖商機！7-ELEVEN兩倍備貨 OPEN!行動購物車、宅配服務相挺。7-ELEVEN／提供

恭迎天上聖母！今年農曆三月「瘋媽祖」活動將由白沙屯拱天宮媽祖於4月12日深夜率先起駕進香，大甲鎮瀾宮媽祖則於4月17日晚間展開遶境，一年一度的信仰盛事預計再吸引數百萬信眾跟隨參與。統一超（2912）7-ELEVEN超前規劃將中部門市備貨量提升兩倍，奉茶、素食商品一路供應，沿線還能看到媽祖紀念品展示與香客補給專區滿足即時補給需求，不僅如此，「OPEN!行動購物車」於指定日為繞境隊伍提供移動補給，多元準備預期將帶動周邊門市業績比前一週翻倍成長。

為減輕信徒完成祝壽後的大包小包負擔，嘉義新港奉天宮旁的新港門市，預計於4月21日派駐宅急便專人服務，從換洗衣物、供品到地方名特產，都能現場快速寄送，讓香客們走得放心、輕鬆，媽祖保佑、7 ELEVEN 也一路相挺！4月26日迎接西螺廣福宮「國道媽祖登道賜福」13 週年南巡活動，統一超商經營的新東山與關廟兩大服務區準備好接駕陣仗！設置備案桌、供品讓香民們隨時參拜，更貼心配合神轎動線，讓用路人能順勢參與象徵平安祈福的「鑽轎腳」儀式，讓服務區瞬間變成最接地氣信仰補給站！

另外，7-ELEVEN門市預購誌推出一系列近40款「潮拜媽祖」周邊商品及紀念酒款，門市也在即日起推出白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮的「媽祖庇佑隨取卡」，每張面額1,711元加贈OPENPOINT點數200點，回饋超過11%，搭配商品購買折上折更划算！

7-ELEVEN觀察，每年三月「瘋媽祖」帶動相關信仰與遶境商機熱潮，預估今年整體相關業績可再成長兩成。門市預購誌即日起至5月3日推出多款香燈腳跟隨進香實用小物與收藏紀念商品，進香途中首推可肩背/手提/拖拉三用的「白沙屯媽祖大胃王購物車」，50L大容量搭配萬向輪，最適合長時間步行補給與收納物資；還有因應進香實際需求開發的「正光媽祖涼感金絲貼」、「正光媽祖滾珠精油棒」等舒緩用品，陪伴信眾一路平安同行。同步推出多款深具收藏價值的紀念酒款，包括以勇腳黃經典圓瓶設計的「白沙屯媽祖丙午紀念酒」，採溫暖粉紅瓶身並搭配首款透明平安符的「馬祖酒廠 白沙屯媽祖勇往直前紀念酒」，以及「沐月X白沙屯媽祖庇佑茶后梅酒」媽祖圖騰寄寓平安喜悅，收藏、祈福、送禮皆相宜。

另有兼具祈福與生活儀式感的「白沙屯媽祖平安光明磁吸燈」、「白沙屯媽祖Q版3D悠遊卡」、「大甲鎮瀾宮媽祖招財古錢金豆」、「白沙屯媽祖媽祖愛心金豆」、「大甲鎮瀾宮財神招財貓擺飾」等，讓信眾在日常生活中也能隨時感受媽祖守護。今年7-ELEVEN也提前幫信眾們準備行頭，自3月26日上午11點起全門市限量預購全通路獨家鎮瀾宮手持風扇、半固態行動電源等，4月15日起全台1,000店限定實體販售，高溫、手機沒電免擔心；4月2日下午3點起則可以限量預購白沙屯媽祖後背包、側背包、護膝、毛巾、幻彩鑰匙圈以及帽子等等，讓各位香燈腳們徒步進香，把裝備點滿！

媽祖 白沙屯 白沙屯媽祖

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