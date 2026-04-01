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高雄將辦7場免費「農民職業傷病健檢」深入縣區鄉間 檢查內容再升級

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市農業局去年起推動農民職業傷病免費健康檢查，將小港醫院醫療團隊帶到各行政區、深入田間，今年將在4月起陸續辦理7場次。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局去年起推動農民職業傷病免費健康檢查，將小港醫院醫療團隊帶到各行政區、深入田間，今年將在4月起陸續辦理7場次。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局去年起推動農民職業傷病免費健康檢查，將小港醫院醫療團隊帶到各行政區、深入田間，加強守護農民健康，今年將在4月起陸續辦理7場次，包括梓官、旗山、路竹等地，今年檢查內容更新增糖化血色素與胰島素檢測、失智症風險篩檢和胃癌篩檢，讓農民能提升早期發現與及早治療機會。

為持續關懷農民健康、強化職業傷病預防機制，高雄市農業局今年擴大推動「農民職業傷病健康檢查計畫」，延續去年到點服務模式，增加服務量能，規畫辦理7場次，深入各行政區提供便利的健康篩檢服務，本年度健檢場次自4月起陸續展開，辦理地點與日期分別為：梓官區4月27日、旗山區5月8日、杉林區5月22日、路竹區6月12日、永安區6月17日、大社區6月26日，以及甲仙區7月10日。

農民職業傷病健康檢查計畫包括農保被保險人、農會正會員、配合政府農業政策且近一年於農會有紀錄者、產銷班班員，以及青農或型農等，皆有資格參與；農業局表示，今年度健檢內容全面升級，參考去年檢查結果，新增糖化血色素與胰島素檢測，有助於提早發現血糖異常情形；同時針對高齡農友加強失智症風險篩檢，提升長者健康照護完整性。

今年農民職業傷病健康檢查計畫在癌症篩檢方面，除原有四癌篩檢項目外，今年進一步納入胃癌篩檢，擴大防護範圍，提升早期發現與及早治療機會。農業局表示，農民長期從事戶外勞動，面臨氣候變遷、重複性作業及職業傷害等多重風險，健康管理更顯重要，未來會持續盤點農民健康需求，整合醫療院所與農會資源，推動多元健康促進措施。

高雄市農業局去年起推動農民職業傷病免費健康檢查，將小港醫院醫療團隊帶到各行政區、深入田間，今年將在4月起陸續辦理7場次。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局去年起推動農民職業傷病免費健康檢查，將小港醫院醫療團隊帶到各行政區、深入田間，今年將在4月起陸續辦理7場次。圖／高雄市農業局提供

農會 失智症 農民

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