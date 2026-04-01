愚人節不愚人！全家七店推出「日式甜醬油」、「山葵」風味霜淇淋

愚人節不開玩笑，「全家」Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」、「山葵風味」都是真的！全家去年10月於Fami!ce品牌體驗店推出期間限定「香香菜菜霜淇淋」，吸引眾多香菜狂熱者聞「香」朝聖，引爆社群打卡熱潮。今年春天，Fami!ce霜淇淋再度挑戰味蕾想像，於品牌體驗店推出兩款顛覆既有印象的全新口味「日式甜醬油」、「山葵風味」霜淇淋，將熟悉的日式風味轉化為冰品體驗，以鹹甜交織、辛香點綴的多層次口感，為春日帶來味覺驚喜，預期將再度掀起話題熱潮。

4月5日起，只要走進全台北、中、南共七間Fami!ce品牌體驗店皆能品嚐，包括南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、員林正新店、高雄富裕店、吉安福興店限定販售，除此之外，「全家」亦同步於全台2,200間Fami!ce霜淇淋販售店舖，推出去年廣受好評的大人味系列「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。歡慶新品上市，「全家」APP隨買跨店取4月5日-4月7日推出限時三日，「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠。

焦香迷人的外皮與軟嫩的糰子，最後再淋上甜甜鹹鹹的靈魂醬汁，是許多人到日本旅遊時難忘的街頭滋味！此次限店販售的Fami!ce「日式甜醬油霜淇淋」靈感，源自日本傳統點心「烤醬油糰子」，以日系醬油結合焦糖風味，巧妙還原日本醬油糰子的鹹甜醬香，入口瞬間即可品嘗到濃郁乳香與甘醇醬油的完美融合，甜中帶鹹的豐富層次在口中漸次展開。「山葵風味霜淇淋」則將出現在生魚片旁的佐料哇沙比轉化為主角，熟悉又帶點挑戰性的日式經典，將以意想不到的豐富層次衝擊味蕾。「山葵風味霜淇淋」細緻還原山葵特有的清爽嗆感與回甘韻味，並融合濃郁奶香與，與山葵相互襯托，嗆而不辣、越吃越涮嘴。

愛吃布丁的大、小朋友有福了！看準消費者對質感甜點與優質食材的講究，「全家」推出具「動物福利標章」認證的「鮮乳坊莊園鮮乳雞蛋布丁」，嚴選鮮乳坊莊園級鮮乳與動物友善的非籠飼雞蛋為原料，堅持不添加人工色素、香料與任何膠體，吃起來口感滑順軟嫩，伴隨濃郁且純淨的奶香在口中化開，成分簡單卻依然美味，是大人小孩皆能安心享用的高品質甜點，讓每一次品嚐都是最純粹的味蕾享受。