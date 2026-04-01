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台南不定時炸彈拆了！來亞大樓今動工 前主委控：房沒了還要賠800萬

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南中西區「來亞大樓」由市府強制執行拆除工程，今廠商先進行開工祈福祭拜儀式。記者萬于甄／攝影
台南中西區「來亞大樓」由市府強制執行拆除工程，今廠商先進行開工祈福祭拜儀式。記者萬于甄／攝影

台南市中西區「來亞大樓」多年來無人維護管理，不僅屢次發生外牆大面積剝落，去年初地震也致外牆掉落，建築結構相當危險，成為鬧區一顆不定時炸彈，經市府會同專業公會鑑定結果認定整棟建築物確有安全疑慮，且所有權人未在期限內自行拆除，市府今進場強制拆除。

工務局表示，來亞大樓經台南市土木技師公會專業評估後，認定其建築結構存有危險，正式列為危險建築，為保障周邊居民及往來市民的安全，市府今啟動拆除工程，施工期間將全面落實工區安全管理，並加強交通維持與環境保護措施。

工務局第三工務大隊大隊長林旭紋說明，來亞大樓拆除工程今先由廠商進行開工祈福祭拜儀式，預計前3個月會先進入大樓將內部雜物、垃圾等清理完畢，同時外層會進行防護措施，而整個拆除工程將分為兩階段，實際拆除預計7月開始，可望今年底前完成整棟拆除作業。

林旭紋也坦言，大樓高樓層建築樓地板其實已相當脆弱，因此機具、怪手等要進場都需非常小心，要避免結構本身被破壞，因此施工前會先做加固支撐，而為減少對地方交通衝擊，7樓以上會在室內進行拆除，7樓以下才會出動大鋼牙，屆時會針對部分路段交管，過程均以安全為原則。

前來亞大樓主委李靖廉今到現場關心，他說，來亞大樓7、8樓以上確實有危險，要拆除沒有意見也絕對支持，但7樓經鑑定基本上建築結構安全無虞，為何一定要整棟拆除，若拆到7樓以下絕對會抗議，且拆除經費約4500萬，工務局還要向所有權人求償，以他個人來說就要負擔800多萬，「一生積蓄都在這裡，房屋被拆了，還要賠800多萬」，這樣合理嗎？

另外，大樓周邊鄰近的商家則百感交集，一方面因大樓結構脆弱隨時有崩塌風險，對於總算要拆除感到欣慰，不過因工程施工期恐長達近9個月，店家多半憂心塵土飛揚恐使生意受影響，在生計與安全中陷入兩難，相當無奈。

工務局表示，在正式動工前已在3月完成施工說明會，並協助住戶完成物品取回作業，拆除工程交通管制第一階段4月至11月中旬以大智街為主，將封閉南往北車道單線通行，府前路二段採臨時管制；11月中旬至12月底大智街將全面封閉，施工時間為平日上午9時至下午5時，如需延長或假日施工，將事先通告。

市議員陳怡珍表示，來亞大樓拆除雖屬必要，但施工過程中的溝通與配套措施，市府仍須持續強化，回應住戶疑慮，目前仍有部分住戶對拆除方式與施工影響存有意見，相關單位應加強資訊公開與即時說明，確保施工安全並降低對周邊環境衝擊，避免民眾因資訊不對稱產生不安。

她提到，財稅局雖提出主動調降房屋稅地段率10%，但相關減免措施應從寬認定、從速辦理，讓受影響住戶與店家能真正有感，減輕施工期間的經濟壓力；來亞大樓土地所有權人為仁愛之家，拆除後土地如何運用、是否重建，目前仍未有明確方向，地方高度關注，呼籲市府應提升行政層級，啟動跨局處整合機制，結合土地所有權人與相關單位，提出具體可行的規畫。

台南市中西區「來亞大樓」屢次發生外牆大面積剝落，去年初地震也致外牆掉落，建築結構已相當危險，成為鬧區一顆不定時炸彈。記者萬于甄／攝影
台南市中西區「來亞大樓」屢次發生外牆大面積剝落，去年初地震也致外牆掉落，建築結構已相當危險，成為鬧區一顆不定時炸彈。記者萬于甄／攝影

前來亞大樓主委李靖廉今到現場關心，他也感嘆，「一生積蓄都在這裡，房屋被拆了，還要賠800多萬」，相當不合理。記者萬于甄／攝影
前來亞大樓主委李靖廉今到現場關心，他也感嘆，「一生積蓄都在這裡，房屋被拆了，還要賠800多萬」，相當不合理。記者萬于甄／攝影

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